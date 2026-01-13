< sekcia Zahraničie
Trumpova vláda označila odnože Moslimského bratstva za teroristické
Ministerstvo zahraničných vecí USA označilo libanonskú vetvu Moslimského bratstva za zahraničnú teroristickú organizáciu.
Autor TASR
Washington 13. januára (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v utorok označila tri odnože Moslimského bratstva v Libanone, Jordánsku a Egypte za teroristické organizácie a uvalila sankcie na ich členov. Podľa amerických ministerstiev zahraničných vecí a financií tieto skupiny predstavujú riziko pre Spojené štáty a ich záujmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Tento krok je súčasťou prebiehajúceho a sústavného úsilia o zmarenie násilností a snáh o destabilizáciu zo strany odnoží Moslimského bratstva, kdekoľvek k nim dôjde,“ uviedol v stanovisku šéf americkej diplomacie Marco Rubio.
Ministerstvo zahraničných vecí USA označilo libanonskú vetvu Moslimského bratstva za zahraničnú teroristickú organizáciu. Ide o najzávažnejšie označenie a poskytovanie materiálnej podpory tejto skupine je preto trestný čin. Jordánsku a egyptskú vetvu zaradilo ministerstvo financií na zoznam osobitne označených globálnych teroristov pre poskytovanie podpory palestínskemu hnutiu Hamas.
Trump minulý rok podpísal dekrét, ktorým ministrov financií a zahraničných vecí poveril uvalením sankcií na zahraničné skupiny podieľajúce sa na násilnostiach a destabilizačných aktivitách poškodzujúcich Spojené štáty. Zdôraznil najmä útok libanonskej odnože Moslimského bratstva na Izrael počas útoku Hamasu 7. októbra 2023.
Moslimské bratstvo vzniklo v Egypte v roku 1928 a pôsobí vo viacerých krajinách. Jeho kritici tvrdia, že ide o teroristickú skupinu. Hnutie však vyhlasuje, že sa pred desaťročiami verejne zrieklo násilia a presadzuje svoju islamistickú víziu mierovými prostriedkami. Je zakázané v Egypte alebo Saudskej Arábii a k rovnakému kroku sa minulý rok v apríli uchýlila aj jordánska vláda.
