Trumpova vláda upúšťa od iniciatív, ktoré sa týkajú konania Ruska

Washington 24. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa upustila od viacerých iniciatív, ktorých cieľom bolo priviesť Rusko k zodpovednosti za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine, napísal denník The Washington Post (WP) v článku z 22. apríla, informuje TASR.



WP s odvolaním sa na svoje anonymné zdroje ozrejmil, že Biely dom obmedzil činnosť tímu ministerstva spravodlivosti, ktorý bol zriadený v záujme vyvodenia zodpovednosti za vojnové zločiny, a zrušil program na zhabanie majetku ruských oligarchov, na ktorých boli uvalené sankcie.



Trumpova vláda - podľa dvoch osôb oboznámených s touto záležitosťou - zrušila i pozíciu koordinátora povereného zhromažďovaním informácií o zverstvách spáchaných ruskými vojakmi na Ukrajine.



WP podotkol, že táto pozícia vznikla na základe legislatívy, ktorú pripravili demokratický kongresman za štát Colorado Jason Crow a bývalý kongresman za Floridu Mike Waltz, ktorý v súčasnosti pôsobí ako Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť.



Crow pre WP povedal, že ak Trump a riaditeľka národnej spravodajskej služby Tulsi Gabbardová „chcú dosiahnuť trvalý mier, musia byť ochotní brať (ruského prezidenta Vladimira) Putina na zodpovednosť za zločiny, ktoré spáchal na Ukrajine“.



V polovici marca Washington vystúpil z Medzinárodného centra pre stíhanie zločinu agresie proti Ukrajine (ICPA).



ICPA vyšetruje a zhromažďuje dôkazy, ktoré by mohli byť v budúcnosti použité počas prípadného súdneho procesu s predstaviteľmi Kremľa za ruskú inváziu na Ukrajinu. USA sa do ICPA pridali v roku 2023. Vystúpenie USA z ICPA podľa denníka New York Times signalizuje odklon Trumpovej administratívy od politiky vyvodzovania osobnej zodpovednosti voči Putinovi, ktorej sa držala vláda exprezidenta USA, demokrata Joea Bidena.