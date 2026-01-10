< sekcia Zahraničie
Trumpova vláda viedla prvotné rokovania o potenciálnom útoku na Irán
Americký prezident začiatkom januára Irán varoval, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc.
Washington 10. januára (TASR) - Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa viedli „prvotné rokovania“ o potenciálnom útoku na Irán. Informáciu priniesol v sobotu denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Rokovania sa údajne týkali toho, či a aké zariadenia by v prípade Trumpovho súhlasu mali Spojené štáty zasiahnuť. Podľa zdroja WSJ do úvahy prišla aj možnosť „rozsiahleho leteckého útoku“ na iránske vojenské ciele. Zdroj však poznamenal, že v súčasnosti možnosť „bezprostredného útoku“ nehrozí a k Iránu dosiaľ nebol presunutý personál ani vojenské vybavenie.
Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty sú „pripravené pomôcť“ demonštrantom v Iráne. Vyjadril sa tak deň po tom, čo uviedol, že Irán má „veľký problém“ a opätovne varoval Teherán pred vojenskými údermi.
Americký prezident začiatkom januára Irán varoval, že ak budú jeho bezpečnostné zložky strieľať do pokojne protestujúcich ľudí, Spojené štáty im prídu na pomoc. Už vtedy Trump uviedol, že USA sú odhodlané a pripravené konať.
V Iráne už takmer dva týždne ľudia protestujú v reakcii na hlbokú ekonomickú krízu. Podľa aktivistov si zásahy bezpečnostných zložiek vyžiadali smrť desiatok demonštrantov. Úrady v krajine od štvrtka obmedzili prístup k internetu.
Spojené štáty počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni 2025 zaútočili na trojicu iránskych jadrových zariadení, o ktorých Trump tvrdil, že boli úplne zničené. Údery mali podľa neho zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takéto snahy popiera.
