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Trumpova vláda zvažuje odovzdať časť Yosemitského parku súkromníkovi
Yosemitský národný park v kalifornskom pohorí Sierra Nevada je chráneným územím od roku 1864 a známy je svojimi veľkolepými žulovými útesmi, ľadovcami, vodopádmi, sekvojami a bohatou faunou.
Autor TASR
Washington 29. augusta (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje, že časť pozemkov v známom Yosemitskom národnom parku odovzdá súkromnému developerovi. V piatok to agentúre AFP potvrdil právnik spoločnosti, píše TASR.
Americká Správa národných parkov (NPS) rokuje s nevadskou spoločnosťou Kingsbarn Realty Capital o vybudovaní prístupovej cesty zo súkromného pozemku s rozlohou 83 akrov (takmer 34 hektárov), ktorý sa nachádza tesne za hranicami parku, k vstupu do Yosemitského národného parku. Výmenou za to by spoločnosť poskytla pozemok na inom mieste, uviedol právnik firmy Lanny Davis.
Tento zámer, o ktorom ako prvý informoval spravodajský portál NOTUS, pobúril ochranárov aj opozičných demokratov. Ostro kritizujú kroky vládnej administratívy oslabujúce ochranu verejných pozemkov vrátane snahy opätovne povoliť výstavbu ciest a ťažbu dreva v národných lesoch.
Davis vybudovanie komunikácie prezentoval ako ekologické opatrenie. Argumentuje tým, že by skrátila cestu na pozemok, ktorý je v súčasnosti nezastavaný, a v porovnaní so súčasnou obchádzkovou trasou by tak znížila emisie. „Bez priameho prístupu si každá cesta z oblasti Hazel Green vyžaduje výrazne dlhšiu jazdu – minimálne dvojnásobne – po nespevnených lesných cestách, čo znamená väčšie znečistenie ovzdušia,“ uviedol.
Súčasná prístupová komunikácia k pozemku je totiž vzdialená viac ako 16 kilometrov od vstupu do parku a ešte podstatne ďalej od najznámejších miest v Yosemitoch. Bez novej cesty by návštevníci pozemku – či už by na ňom vybudovali hotel, rezort alebo súkromné sídlo – museli ísť do obľúbeného údolia približne hodinu a pol dlhou obchádzkou, poukázal NOTUS.
Portál tiež uviedol, že generálny riaditeľ Kingsbarn Jeff Pori má obchodné väzby na ľudí blízkych prezidentovi. Záznamy Federálnej volebnej komisie zároveň ukazujú, že prispel na účet Republikánskeho národného výboru aj výbory získavajúce finančné prostriedky pre Trumpa a jeho spojencov.
Americké ministerstvo vnútra uviedlo, že rokovania o výmene pozemkov prebiehali, odmietlo však informáciu NOTUS, že na dosiahnutie vopred stanoveného výsledku bol vyvíjaný politický tlak. „Akákoľvek výmena pozemkov alebo návrh na zabezpečenie prístupu týkajúci sa pozemkov Správy národných parkov bude podliehať všetkým príslušným federálnym zákonom, nariadeniam a pravidlám ministerstva vrátane povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie a procesov informovania verejnosti,“ uviedlo.
Odborová organizácia zamestnancov NPS v Yosemitskom národnom parku reagovala, že je „zhrozená“ z odovzdávania verejných pozemkov súkromníkom. O navrhovanej výmene hovorí, že je „v rozpore s tým, čo ako správcovia parku zastávame“.
Asociácia na ochranu národných parkov zase označila tento krok za nezákonný. „Trumpova administratíva sa svojimi snahami o oslabovanie ochrany prírodného dedičstva USA teraz zameriava aj na Yosemity – prostredníctvom tajnej dohody uzavretej za zatvorenými dverami,“ uviedol Mark Rose, vedúci programu pre pohorie Sierra Nevada v organizácii.
Podobný návrh na vybudovanie cesty cez Yosemity existoval už v minulosti, keď mal spomínaný 34 hektárový pozemok za hranicami parku iného vlastníka. Tento plán odmietli administratívy republikána Georgea W. Busha aj demokratov Baracka Obamu a Joea Bidena, uviedol portál NOTUS. Bývalý vlastník Lewis Geyser podal žalobu, no spor prehral na nižšom súde a následne aj v odvolacom konaní.
Yosemitský národný park v kalifornskom pohorí Sierra Nevada je chráneným územím od roku 1864 a známy je svojimi veľkolepými žulovými útesmi, ľadovcami, vodopádmi, sekvojami a bohatou faunou.
Americká Správa národných parkov (NPS) rokuje s nevadskou spoločnosťou Kingsbarn Realty Capital o vybudovaní prístupovej cesty zo súkromného pozemku s rozlohou 83 akrov (takmer 34 hektárov), ktorý sa nachádza tesne za hranicami parku, k vstupu do Yosemitského národného parku. Výmenou za to by spoločnosť poskytla pozemok na inom mieste, uviedol právnik firmy Lanny Davis.
Tento zámer, o ktorom ako prvý informoval spravodajský portál NOTUS, pobúril ochranárov aj opozičných demokratov. Ostro kritizujú kroky vládnej administratívy oslabujúce ochranu verejných pozemkov vrátane snahy opätovne povoliť výstavbu ciest a ťažbu dreva v národných lesoch.
Davis vybudovanie komunikácie prezentoval ako ekologické opatrenie. Argumentuje tým, že by skrátila cestu na pozemok, ktorý je v súčasnosti nezastavaný, a v porovnaní so súčasnou obchádzkovou trasou by tak znížila emisie. „Bez priameho prístupu si každá cesta z oblasti Hazel Green vyžaduje výrazne dlhšiu jazdu – minimálne dvojnásobne – po nespevnených lesných cestách, čo znamená väčšie znečistenie ovzdušia,“ uviedol.
Súčasná prístupová komunikácia k pozemku je totiž vzdialená viac ako 16 kilometrov od vstupu do parku a ešte podstatne ďalej od najznámejších miest v Yosemitoch. Bez novej cesty by návštevníci pozemku – či už by na ňom vybudovali hotel, rezort alebo súkromné sídlo – museli ísť do obľúbeného údolia približne hodinu a pol dlhou obchádzkou, poukázal NOTUS.
Portál tiež uviedol, že generálny riaditeľ Kingsbarn Jeff Pori má obchodné väzby na ľudí blízkych prezidentovi. Záznamy Federálnej volebnej komisie zároveň ukazujú, že prispel na účet Republikánskeho národného výboru aj výbory získavajúce finančné prostriedky pre Trumpa a jeho spojencov.
Americké ministerstvo vnútra uviedlo, že rokovania o výmene pozemkov prebiehali, odmietlo však informáciu NOTUS, že na dosiahnutie vopred stanoveného výsledku bol vyvíjaný politický tlak. „Akákoľvek výmena pozemkov alebo návrh na zabezpečenie prístupu týkajúci sa pozemkov Správy národných parkov bude podliehať všetkým príslušným federálnym zákonom, nariadeniam a pravidlám ministerstva vrátane povinného posudzovania vplyvov na životné prostredie a procesov informovania verejnosti,“ uviedlo.
Odborová organizácia zamestnancov NPS v Yosemitskom národnom parku reagovala, že je „zhrozená“ z odovzdávania verejných pozemkov súkromníkom. O navrhovanej výmene hovorí, že je „v rozpore s tým, čo ako správcovia parku zastávame“.
Asociácia na ochranu národných parkov zase označila tento krok za nezákonný. „Trumpova administratíva sa svojimi snahami o oslabovanie ochrany prírodného dedičstva USA teraz zameriava aj na Yosemity – prostredníctvom tajnej dohody uzavretej za zatvorenými dverami,“ uviedol Mark Rose, vedúci programu pre pohorie Sierra Nevada v organizácii.
Podobný návrh na vybudovanie cesty cez Yosemity existoval už v minulosti, keď mal spomínaný 34 hektárový pozemok za hranicami parku iného vlastníka. Tento plán odmietli administratívy republikána Georgea W. Busha aj demokratov Baracka Obamu a Joea Bidena, uviedol portál NOTUS. Bývalý vlastník Lewis Geyser podal žalobu, no spor prehral na nižšom súde a následne aj v odvolacom konaní.
Yosemitský národný park v kalifornskom pohorí Sierra Nevada je chráneným územím od roku 1864 a známy je svojimi veľkolepými žulovými útesmi, ľadovcami, vodopádmi, sekvojami a bohatou faunou.