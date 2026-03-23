Trumpova vyslankyňa pre iniciatívu Štít Amerík navštívila Honduras
Trumpova iniciatíva Štít Amerík je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom.
Autor TASR
Washington/Tegucigalpa 23. marca (TASR) - Kristi Noemová v nedeľu navštívila Honduras v rámci svojej novej funkcie osobitnej vyslankyne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre iniciatívu „Štít Amerík“. Zriadenie regionálnej bezpečnostnej iniciatívy oznámil Trump ešte na začiatku marca, keď Noemovú odvolal z postu ministerky pre vnútornú bezpečnosť. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Noemová sa v Hondurase stretla s tamojším prezidentom Nasrym Asfurom. „Bolo to stretnutie... s veľmi pozitívnym prijatím,“ povedal Asfura po spoločných rokovaniach v prezidentskom paláci v Tegucigalpe.
Podľa prezidenta diskutovali o viacerých otázkach vrátane bezpečnosti a migrácie s cieľom „spolupracovať a budovať prosperujúcejšiu Ameriku“.
Obe strany sa zhodli na „posilnení kybernetickej bezpečnosti a vedení rozsiahleho boja proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu“, ako aj na posilnení honduraskej polície a armády „prostredníctvom špecializovanej technickej pomoci“, uvádza sa vo vyhlásení honduraskej vlády.
Trumpova iniciatíva Štít Amerík je koalícia zatiaľ 17 latinskoamerických krajín zameraná predovšetkým na boj proti drogovým kartelom. Honduras je jednou z najnásilnejších krajín Strednej Ameriky, kde pôsobia viaceré zločinecké gangy vrátane Barrio 18 a Mara Salvatrucha (MS-13). Washington ich označil za teroristické organizácie, uvádza AFP.
