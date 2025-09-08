< sekcia Zahraničie
Trumpove clá môžu znížiť HDP Indie o 0,5 %
Minulý týždeň indická ministerka financií Nirmala Sitharamanová povedala, že India bude naďalej nakupovať ruskú ropu, pretože je stále ekonomicky životaschopná.
Autor TASR
Naí Dillí 8. septembra (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa môžu znížiť hrubý domáci produkt (HDP) Indie o 0,5 %. Uviedol to v pondelok hlavný ekonomický poradca vlády v Naí Dillí V. Anantha Nageswaran v rozhovore pre Bloomberg TV, od ktorej správu prevzala TASR.
„V závislosti od toho, ako dlho to potrvá, v tomto finančnom roku sa môže prejaviť vplyv ciel na HDP niekde medzi 0,5 % a 0,6 %,“ povedal. Napriek potenciálnej záťaži Nageswaran povedal tiež, že nezmení vládnu prognózu hospodárskeho rastu v rozmedzí 6,3 – 6,8 % pre súčasný fiškálny rok, ktorý sa končí 31. marca 2026. Poukázal pritom na rast ekonomiky v období apríl – jún 2025 o 7,8 %, čo bolo najväčšie tempo za viac ako rok.
Trump minulý mesiac zaviedol kumulatívne clo na dovoz z Indie vo výške 50 %, keďže pôvodné clá na viaceré indické tovary na úrovni 25 % zvýšil na dvojnásobok, pretože Naí Dillí nezastavilo dovoz ruskej ropy.
Minulý týždeň indická ministerka financií Nirmala Sitharamanová povedala, že India bude naďalej nakupovať ruskú ropu, pretože je stále ekonomicky životaschopná.
Okrem toho Sitharamanová predpovedala, že rast HDP vo fiškálnom roku 2025/2026 by mohol prekročiť predpokladaných 6,3 – 6,8 %, a to vďaka prudkému zvýšeniu spotreby po nedávnom znížení dane z tovarov a služieb (GST) a silným výsledkom za 1. štvrťrok, čo je v prípade Indie apríl až jún 2025.
