Analytici: Trumpove clá na dovoz kanadskej ropy zaplatia Američania

New York/Toronto 28. novembra (TASR) - Sľuby novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení vysokého dovozného cla na kanadské produkty povedie k zvýšeniu cien palív pre amerických spotrebiteľov. Kanada je totiž kľúčovým dodávateľom tejto komodity na americký trh. Uviedli to analytici, ktorých citovala agentúra Reuters.



Trump prevezme úrad prezidenta oficiálne 20. januára. Už teraz však oznámil, že ihneď po svojom nástupe do úradu uvalí na susedné štáty, teda Kanadu a Mexiko, 25-percentné dovozné clá, ak tie nezakročia voči migrantom a pašerákom drog. Kanaďania pritom pôvodne verili, že ich ropného vývozu sa Trumpom plánované clá nedotknú, keďže kanadská ropa je dôležitá pre veľký počet amerických rafinérií.



Napriek tomu, že USA sa v uplynulých rokoch stali svetovou jednotkou v produkcii ropy, viac než pätina komodity spracovávanej v amerických rafinériách pochádza z Kanady. Najmä rafinérie na americkom Stredozápade a na pobreží Mexického zálivu investovali nemalé čiastky do úprav, aby mohli spracovávať ťažkú kanadskú ropu. V tejto oblasti spracovávajú rafinérie až 70 % z celkového dovozu kanadskej ropy a prípadné Trumpove clá by mohli tamojším motoristom zvýšiť ceny palív zhruba o 10 %, uviedol Patrick De Haan, analytik zo spoločnosti GasBuddy.



Rafinérie pritom veľmi nemajú na výber. Buď budú musieť platiť vyššie ceny za dovoz drahšej kanadskej ropy, alebo si budú musieť nájsť alternatívnych dodávateľov. Dodávky však v tomto prípade budú zo vzdialenejších oblastí, čo dovoz ropy opätovne predraží.



Akýkoľvek scenár tak podľa analytika Roryho Johnstona z Commodity Context presunie aspoň časť nákladov na spotrebiteľov. "Vzhľadom na fakt, že americké rafinérie sú do veľkej miery závislé od dovozu ropy z Kanady, clá na túto ropu povedú k zvýšeniu cien na čerpacích staniciach," povedal Johnston.



Asociácia zastupujúca firmy z petrochemického sektora AFPM a Americký ropný inštitút (API) už vyhlásili, že zavedenie ciel bude chybou. Je to jeden z mála momentov, keď sa Trump a rafinérsky priemysel nezhodli. "Takáto obchodná politika povedie k zvýšeniu nákladov na dovoz, cien v maloobchode a môže vyprovokovať druhú stranu k odvetným opatreniam," upozornila AFPM. Lacnejší benzín bol pritom jednou z priorít Trumpa počas jeho predvolebnej kampane.