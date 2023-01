Trumpove firmy dostali pokutu spolu 1,6 milióna dolárov

New York 13. januára (TASR) - Dvom firmám bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa uložil súd v New Yorku pokutu vo výške spolu 1,6 milióna dolárov za to, že ich manažéri sa 15 rokov vyhýbali plateniu daní z príjmu a namiesto si zariadili štedré bonusy. Informuje o tom TASR na základe správ agentúry AP a televízie NBC News.



Americká tlačová agentúra však pripomína, že takáto pokuta — ktorá nedosahuje ani cenu apartmánu v mrakodrape Trump Tower na newyorskej Piatej Avenue — môže sotva výraznejšie zasiahnuť Trumpovo podnikateľské impérium s celkovou hodnotou v miliardách dolárov.



Pokuta bola jediným možným trestom, ktorý mohol sudca uložiť Trump Corp. a Trump Payroll Corp. Tie sú dcérskymi spoločnosťami Trump Organization. V prípade išlo o dovedna 17 porušení zákona o daniach vrátane sprisahania a falšovania obchodných záznamov.



Jedinou obvinenou osobou v prípade bol 75-ročný bývalý finančný riaditeľ spoločnosti Allen Weisselberg. Ten priznal vinu ešte v auguste a stal sa hlavným svedkom prokuratúry, keď popísal spôsob, akým sa manažéri — vrátane neho — vyhýbali plateniu daní. On sám si takto prilepšil o 1,76 milióna dolárov v nepriamych výhodách. Zabezpečil si napríklad bývanie zdarma, luxusné autá či štipendiá na súkromných školách pre svoje vnúčatá.



Weisselberga poslal súd za mreže na päť mesiacov. Ak by sa nebol priznal, mohol dostať aj 15 rokov.