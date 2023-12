Trumpove snahy zmeniť výsledky volieb 2020 dokazuje telefonát

Washington 22. decembra (TASR) - Donald Trump ešte ako prezident USA vyvíjal tlak na dvoch republikánskych úradníkov v štáte Michigan, aby svojimi podpismi neoverovali výsledky prezidentských volieb v tomto štáte. Vyplýva to zo záznamu telefonátu, ktorý sa odohral v novembri 2020 a ktorý vo štvrtok zverejnil denník The Detroit News.



V noci na piatok o tom informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že ide o nové obvinenie voči exprezidentovi stíhanému v súvislosti s prezidentskými voľbami z roku 2020 vo viacerých prípadoch.



Podľa nahrávky telefonického hovoru Trump 17. novembra 2020 vyvíjal tlak na dvoch republikánskych volebných úradníkov štátu Michigan na severovýchode, aby nepotvrdili platnosť výsledkov tamojších prezidentských volieb. Voľby v Michigane s veľkým náskokom vyhral demokrat Joe Biden, doplnila AFP.



V telefonáte s dvojicou republikánov z okresu Wayne, Monicou Palmerovou a Williamom Hartmanom, Trump zdôrazňoval: "Musíme bojovať za našu krajinu...a nemôžeme dovoliť, aby nám ju títo ľudia ukradli".



Účastníčkou telefonátu bola aj predsedníčka Republikánskeho národného výboru Ronna McDanielová, pôvodom z Michiganu, ktorá dvojici úradníkov radila, aby šli domov, ak je to možné, a nič nepodpisovali. "Nájdeme vám právnikov," dodal.



Obaja úradníci následne odišli zo zasadnutia, na ktorom mali byť overené výsledky hlasovania v danom okrese, pričom nepodpísali žiadny dokument. Na druhý deň sa neúspešne pokúsili zmeniť svoje hlasovanie, pričom tvrdili, že boli pod tlakom, uvádza The Detroit News.



Hovorca Trumpovho volebného štábu Steven Cheung medzitým povedal, že Trumpovo konanie bolo súčasťou jeho povinnosti "zabezpečiť integritu volieb vrátane vyšetrovania zmanipulovaných a ukradnutých prezidentských volieb v roku 2020".



Bývalého prezidenta budú v marci vo Washingtone súdiť pre federálne obvinenia zo sprisahania s cieľom zvrátiť výsledky volieb z 3. novembra 2020, ktoré vyhral demokrat Joe Biden.



Podobným obvineniam čelí aj v štáte Georgia, kde vyvíjal nátlak na tamojšieho štátneho tajomníka Brada Raffenspergera, aby v hlasovacom zariadení "našiel" 11.780 hlasov, ktoré by zvrátili jeho porážku s Bidenom v tomto štáte.



Napriek týmto obvineniam 77-ročný Trump opäť kandiduje na prezidenta a chce sa uchádzať aj o nomináciu Republikánskej strany.