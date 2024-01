Trumpovho bývalého poradcu Navarra odsúdili na štyri mesiace väzenia

Washington 25. januára (TASR) - Bývalého poradcu amerického exprezidenta Donalda Trumpa Petra Navarra vo štvrtok odsúdili na štyri mesiace väzenia za to, že odmietol spolupracovať pri vyšetrovaní útoku davu na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021. Zároveň dostal pokutu 9500 dolárov, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Bývalého poradcu Trumpa usvedčili ešte v septembri v dvoch bodoch obžaloby za to, že odmietol vypovedať a poskytnúť dokumenty výboru Snemovne reprezentantov Kongresu USA v súvislosti s vyšetrovaním útoku Trumpových priaznivcov na Kapitol. Tento výbor bol po vydaní svojej správy rozpustený koncom roku 2022, keď republikáni získali väčšinu v Snemovni.



Federálna prokuratúra vo Washingtone žiadala pre Navarra šesť mesačný trest a pokutu 200.000 dolárov, pričom argumentovala, že sa svojím konaním "rozhodol pre poslušnosť Trumpovi, ktorej dal prednosť pred princípmi právneho štátu".



Navarrovi právni zástupcovia sa proti verdiktu súdu odvolali. Pôvodne požadovali, aby mu bol udelený šesťmesačný podmienečný trest a neskôr navrhli, aby sa prípad premlčal. Podľa nich sa totiž Navarro mylne domnieval, že Trump v tejto veci aktivoval tzv. exekutívne privilégium. Ide o mimoriadne právne opatrenie, ktoré za určitých okolností umožňuje utajenie komunikácie prezidenta.



Sudca Amit Mehta žiadosť o premlčanie zamietol minulý týždeň a vo štvrtok pri vynesení rozsudku povedal, že Navarro nie je obeť ani objekt politického stíhania, ako sa sám snažil naznačiť.



Navarro (74) sa tak po Stevovi Bannonovi stal druhým Trumpovým poradcom, ktorý bol odsúdený za pohŕdanie Kongresom, respektíve za odmietnutie vypovedať vo veci vyšetrovania útoku na Kapitol.



Bannona v tejto veci odsúdili ešte v lete roku 2022 na štyri mesiace vo väzení, ale až do ukončenia odvolacieho konania zostáva na slobode.