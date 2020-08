Trumpovho mladšieho brata hospitalizovali, údajne je veľmi chorý

Washington 14. augusta (TASR) - Mladšieho brata amerického prezidenta Donalda Trumpa hospitalizovali v nemocnici v New Yorku. Informovala o tom spravodajská stanica ABC News s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené so situáciou; správu následne potvrdil aj Biely dom.



Podrobnosti o zdravotnom stave 72-ročného Roberta Trumpa dosiaľ nie sú známe, podľa viacerých zdrojov je však "veľmi chorý".



Hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová pre ABC News hospitalizáciu potvrdila. Zároveň dodala, že prezident má so svojim bratom "veľmi dobrý vzťah" a sa k celej veci sa neskôr aj sám vyjadrí a poskytne viac podrobností.



Podľa zdrojov ABC News by mal Donald Trump svojho brata ešte v priebehu piatka navštíviť v nemocnici.



Robert Trump strávil už v júni viac ako týždeň na jednotke intenzívnej starostlivosti v Nemocnici Mount Sinai v New Yorku.



Meno Roberta Trumpa sa v ostatnom čase v médiách skloňovalo v súvislosti so snahou rodiny Trumpovcov o zablokovanie vydania knihy o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorej autorkou je jeho neter Mary.



Robert v mene rodiny o zablokovanie požiadal súd v New Yorku, pričom tvrdil, že kniha porušuje niekdajšiu dohodu o mlčanlivosti spojenú s vysporiadaním rodinného dedičstva. Súd vydanie knihy dočasne zablokoval, odvolací súd však následne vydanie publikácie povolil.