Trumpovho spojenca opäť nezvolili za šéfa Snemovne reprezentantov

Washington 18. októbra (TASR) - Republikánsky kandidát a spojenec amerického exprezidenta Donald Trumpa Jim Jordan neuspel ani pri druhom pokuse stať sa predsedom Snemovne reprezentantov Kongresu USA. V stredajšej druhej voľbe získal ešte menej hlasov než v utorkovom prvom hlasovaní, informujú agentúry AP a DPA.



Snemovňa reprezentantov nemá predsedu už 15 dní a nie je jasné, ako sa situácia bude vyvíjať po opakovanom odmietnutí zástancu tvrdej republikánskej línie Jima Jordana. Bez riadneho predsedu je pritom táto dolná komora Kongresu prakticky paralyzovaná, keďže nemôže schvaľovať návrhy zákonov ani iné uznesenia.



Republikánskeho predsedu snemovne McCarthyho 3. októbra kongresmani odvolali z funkcie – stalo sa tak vôbec prvýkrát v americkej histórii. Za jeho odvolanie hlasovali všetci prítomní kongresmani Demokratickej strany a osem vzbúrených radikálnych republikánov. Dôvodom bola McCarthyho spolupráca s Demokratickou stranou pri odvrátení hroziaceho shutdownu – prerušenia financovania federálnych inštitúcií.



Snemovňu reprezentantov, v ktorej má Republikánska strana tesnú väčšinu, dočasne vedie McCarthyho spojenec Patrick McHenry.



Kandidatúru Jima Jordana – šéfa justičného výboru snemovne a kongresmana z Ohia – v stredajšom hlasovaní odmietlo až 22 republikánov, zatiaľ čo v utorok ich bolo len 20. Celkovo v utorok získal 200 hlasov, v stredu ešte o jeden menej.



Podľa agentúry AP je po stredajšom hlasovaní prakticky isté, že sa Jordan novým šéfom snemovne nestane, hoci on sám deklaruje, že sa o to bude aj naďalej pokúšať. Riešenie patovej situácie sa pritom nečrtá.



Demokrati jednomyseľne presadzujú, aby sa novým predsedom Snemovne stal líder demokratickej menšiny Hakeem Jeffries. Demokratických kongresmanov je však v 435-člennej komore len 212, takže nemajú silu presadiť svojho kandidáta, pripomína TASR.



Niektorí republikáni aj niektorí demokrati preto teraz navrhujú, aby dočasný šéf Snemovne Patrick McHenry dostal mimoriadne právomoci v záujme zaistenia jej riadneho fungovania. Jeden z republikánskych kongresmanov David Joyce už údajne pripravuje návrh príslušnej rezolúcie, o ktorej by sa mohlo hlasovať ešte v stredu miestneho času.



Podľa agentúry AP však nie je jasné, či by takéto opatrenie mohlo byť schválené bez hlasov demokratov. Niektorí z republikánskych stúpencov Jima Jordana totiž udelenie mimoriadnych právomocí dočasnému predsedovi odmietajú s argumentom, že by to mohlo posilniť pozíciu demokratov.