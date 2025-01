Trumpovi blahoželajú aj českí politici, Fiala verí v rozvoj vzťahov

Prečítajte si aj: Donald Trump sa stal 47. prezidentom Spojených štátov amerických

Praha 20. januára (TASR) - Novému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorému od pondelkovej inaugurácie začal plynúť jeho druhý mandát, už gratulovali viacerí českí politici. Premiér Petr Fiala na sociálnej sieti X napísal, že sa teší na spoluprácu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe." uviedol Fiala na sieti X.Pár hodín pred inauguráciou vyhlásil, že európske krajiny by sa nemali až tak sústrediť na očakávania, čo počas svojho druhého mandátu urobí budúci americký prezident Donald Trump, ale mali by skôr premýšľať nad tým, čo urobí Európa, aby bola silnejšia a konkurencieschopnejšia.K nástupu do úradu Trumpovi gratuloval aj český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Pre Spojené štáty podľa neho začína nová éra ambícií a odhodlania. Dodal, že Česko je pripravené prehlbovať väzby a presadzovať odvážnu transatlantickú agendu prostredníctvom spolupráce v NATO a na báze EÚ - USA.Trump v rotunde amerického Kapitolu v pondelok napoludnie miestneho času (18.00 h SEČ) zložil slávnostnú prísahu na svoje druhé funkčné obdobie a stal sa tak 47. prezidentom Spojených štátov amerických.