Trumpovi hrozí vylúčenie z hereckých odborov SAG-AFTRA

Los Angeles/Washington 20. januára (TASR) - Americká herecká asociácia SAG-AFTRA začala disciplinárne konanie proti dosluhujúcemu americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktoré by mohlo viesť k vylúčeniu tejto bývalej hviezdy reality šou The Apprentice z organizácie.



Ako vysvetlila agentúra AFP, odborová organizácia SAG-AFTRA "drvivou väčšinou" odhlasovala začatie konania o porušení svojich stanov Donaldom Trumpom, a to v súvislosti s vpádom prívržencov tohto miliardára do komplexu vládnych budov na Kapitole vo Washingtone, ku ktorému došlo 6. januára.



Disciplinárna komisia združenia SAG-AFTRA preskúma Trumpov podiel na týchto udalostiach, pre ktoré bola voči nemu v Kongrese vznesená ústavná žaloba (impeachment) za "podnecovanie povstania".



Komisia sa bude zaoberať aj "nebezpečnou dezinformačnou kampaňou zameranou na diskreditáciu a dokonca aj ohrozenie bezpečnosti novinárov", ktorú podľa SAG-AFTRA Trump podnecoval.



"Existuje priame spojenie medzi týmto úmyselným ignorovaním pravdy a útokmi, ktoré jeho priaznivci páchajú voči novinárom," uviedla prezidentka SAG-AFTRA Gabrielle Carterisová vo svojom vyhlásení.



V prípade, že sa preukáže Trumpova vina, hrozí mu pokuta, pozastavenie členstva alebo dokonca vylúčenie zo SAG-AFTRA, ktorá svojim členom spravidla poskytuje dôchodkové dávky a určité výhody, napríklad prístup k určitým filmom pred ich oficiálnym uvedením do distribúcie.



Podľa špecializovaného časopisu Deadline sa Donald Trump stal členom SAG-AFTRA v roku 1989.



Okrem účinkovania v šou The Apprentice z roku 2004 je Trump známy z účinkovania vo filmoch Zoolander a Sám doma, či v televíznych seriáloch, ako The Fresh Prince of Bel-Air a Sex v meste.