Trumpovi hrozí vyškrtnutie zo zoznamu v primárkach v štáte Illinois

Chicago 29. februára (TASR) - Americký exprezident Donald Trump nemôže kandidovať v republikánskych primárkach, ktoré sa v štáte Illinois majú konať 19. marca. Rozhodla o tom v stredu sudkyňa okresu Cook, ktorá však príkaz na vykonanie súdneho rozhodnutia odložila do piatku, aby vytvorila priestor na podanie odvolania.



Sudkyňa Tracie Porterová vydala svoje rozhodnutie po tom, čo skupina voličov žiadala vymazať Trumpovo meno z hlasovacích lístkov na primárkach v súvislosti s útokom na Kapitol USA zo 6. januára 2021. Spomínaní piati voliči tvrdili, že Trump nie je spôsobilý zastávať úrad, pretože povzbudzoval rozvášnený dav svojich priaznivcov a urobil málo pre to, aby zastavil nepokoje v Kapitole.



Tento prípad je jednou z desiatok žalôb žiadajúcich vyradiť Trumpa z volieb, pričom sa argumentuje zriedka používanou klauzulou v 14. dodatku ústavy, ktorá zakazuje zastávať úrad tým osobám, ktoré sa zapojili do vzbury.



Porterová vo svojom 38-stranovom rozhodnutí napísala, že petícii skupiny voličov treba vyhovieť, pretože splnili dokazovacie bremeno a pre to, lebo rozhodnutie volebnej komisie bolo "jasne chybné".



"Je to historické víťazstvo," povedal Ron Fein, právny riaditeľ organizácie Free Speech For People a spolupredkladateľ podania na súd.



Hovorca Trumpovho volebného tímu Steven Cheung kritizoval rozhodnutie "aktivistickej demokratickej sudkyne", ktorá súhrnne zrušila rozhodnutie štátnej volebnej komisie, čím protirečí predchádzajúcim rozhodnutiam desiatok iných štátnych a federálnych jurisdikcií. "Ide o protiústavné rozhodnutie, proti ktorému sa rýchlo odvoláme," avizoval.



Medzičasom Najvyšší súd túto stredu súhlasil, že sa bude zaoberať otázkou trestnej imunity pred stíhaním, na ktorú sa Trump odvoláva, a preskúma ju v druhej polovici apríla. Republikánska obhajoba si nárokuje "absolútnu imunitu" za činy spáchané Trumpom počas jeho pôsobenia v Bielom dome.



Trumpa za nespôsobilého pre prezidentské voľby uznali dva americké štáty - Maine a Colorado, kde sa nominačné hlasovanie, známe aj ako superutorok, uskutočnia 5. marca. Trump sa proti tomu odvolal. V tomto historickom spore bude čoskoro rozhodovať Najvyšší súd USA.



Exprezident sa má v marci postaviť pred súd vo Washingtone za sprisahanie s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z decembra 2020, ktorých víťazom sa stal jeho súper a demokrat Joe Biden.



Trump čelí aj obvineniu z vydierania v štáte Georgia, ide o prípad, keď sa údajne pokúšal zvrátiť výsledky prezidentských volieb v tomto južnom štáte.