Trumpovi oponenti neuspeli so snahou vyradiť ho z primárok v Michigane

Washington 27. decembra (TASR) - Najvyšší súd v Michigane sa v stredu odmietol zaoberať podaním oponentov exprezidenta Donalda Trumpa, ktoré mu mohlo znemožniť účasť na budúcoročných prezidentských primárkach v tomto americkom štáte. Informuje o tom agentúra AFP.



Trumpovi odporcovia žiadali michiganský najvyšší súd o posúdenie toho, či sa tento republikánsky politik a podnikateľ môže opäť uchádzať o úrad prezidenta USA, vzhľadom na jeho snahy o spochybnenie výsledkov volieb z roku 2020 a jeho podiel na útoku na Kapitol z januára 2021.



Súd ale v stredu uviedol, že ho navrhovatelia "nepresvedčili o tom, že by sa mal zaoberať týmito otázkami" pred dôležitými republikánskymi prezidentskými primárkami, ktoré sa v Michigane budú konať 27. februára a 2. marca 2024.



Podľa michiganského najvyššieho súdu totiž volebné zákony tohto štátu nevyžadujú, aby sa vopred posudzovala právna spôsobilosť uchádzačov zastávať post prezidenta USA.



Trumpovi oponenti sa pokúsili alebo pokúšajú zabrániť jeho účasti na primárkach už vo viacerých štátoch USA. Argumentujú pritom znením 14. dodatku k americkej ústave, podľa ktorej sa o úrady nemôžu opäť uchádzať tí činitelia, ktorí sa po zložení prísahy vernosti ústave zapojili do vzbury.



Tieto snahy boli minulý týždeň korunované úspechom v štáte Colorado. Tamojší najvyšší súd rozhodol, že Donald Trump je nespôsobilý kandidovať za prezidenta USA kvôli svojmu konaniu počas útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Súd preto nariadil odstrániť z republikánskych primárok pre prezidentské voľby v roku 2024 v štáte Colorado hlasovacie lístky s Trumpovým menom.



Exprezidentov štáb avizoval, že sa mieni voči tomuto verdiktu odvolať na federálny Najvyšší súd USA vo Washingtone.



Podanie voči Trumpovi v Michigane podala prodemokratická skupina Free Speech For People, ktorá takéto konania iniciovala aj v Minnesote a Oregone. V prvom z týchto štátov bola už táto iniciatíva zamietnutá.



Donald Trump sa chce po prezidentských voľbách v roku 2024 vrátiť do Bieleho domu, no v ceste mu stoja viaceré súdne spory a vyšetrovania, okrem iného pre pokusy zvrátiť výsledky volieb v roku 2020 a pre pokusy o ovplyvňovanie volieb v štáte Georgia. Očakáva sa, že v roku 2024 budú proti nemu vedené štyri súdne procesy.

















.