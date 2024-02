Trumpovi právnici žiadajú zamietnutie prípadu s tajnými dokumentmi

Washington 23. februára (TASR) - Právnici amerického exprezidenta Donalda Trumpa vo štvrtok žiadali zamietnutie súdneho konania proti nemu v štáte Florida za nezákonné zaobchádzanie s utajenými dokumentami. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Právnici Christopher Kise a Todd Blanche tvrdia, že na Trumpa sa vzťahovala prezidentská imunita v čase, keď dokumenty presunul z Bieleho domu do svojej rezidencie v Mar-a-Lago na Floride.



Trump čelí v tomto štáte obžalobe nezákonného prenosu dokumentov podliehajúcich utajeniu, marenia pokusov vlády získať ich naspäť a nepravdivých vyhlásení. Súdne pojednávanie sa má začať 20. mája, môže však byť posunuté.



Právnici tiež tvrdia, že poverenie vyšetrovateľa Jacka Smitha pre tento prípad bolo nezákonné. To je podľa nich ďalší z dôvodov na zamietnutie.



Exprezident čelí súdnym konaniam a obžalobám v štyroch rôznych štátoch USA v celkovo v 91 bodoch. Trump sa tiež uchádza o republikánsku nomináciu do novembrových prezidentských volieb.