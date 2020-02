Trumpovi sa nepáči Oscar za najlepší film pre Parazita

Washington 21. februára (TASR) - Americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa nepáči, že Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) udelila Oscara v kategórii najlepší film juhokórejskej snímke Parazit. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Trumpovi sa na filme nepáči najmä jeho juhokórejský pôvod. Prezident Oscary komentoval vo štvrtok počas predvolebného zhromaždenia v meste Colorado Springs.



"O čom to, dopekla, celé je?" opýtal sa Trump. "Máme s Južnou Kóreou veľké množstvo obchodných problémov, a oni (AMPAS) jej ešte dajú cenu za najlepší film. Bolo to správne? Neviem," vyhlásil Trump.



Americký distribútor filmu firma Neon, ktorá k nemu vyrobila aj titulky, sa k Trumpovým výrokom vyjadrila na sociálnej sieti Twitter. "Je to pochopiteľné. Nevie totiž čítať," píše sa v príspevku.



Parazit sa do histórie zapísal ako vôbec prvý cudzojazyčný celovečerný film, ktorý zvíťazil v najprestížnejšej kategórii Oscarov - v kategórii najlepší film.



Film Parazit kriticky zobrazujúci triedne rozdiely v juhokórejskej spoločnosti, je príbehom chudobnej, avšak prefíkanej juhokórejskej štvorčlennej rodiny, ktorá sa infiltruje do domácnosti boháčov, približuje agentúra AFP. Spoločensko-satirická i kritická snímka sa zaoberá témou rozširujúcej sa priepasti medzi majetnými a chudobnými vrstvami obyvateľstva v Južnej Kórei.