Trumpa spojenci varujú, aby v roku 2024 nekandidoval na prezidenta

Washington 10. januára (TASR) - Po tom, čo americký prezident Donald Trump po novembrových voľbách stratil šancu na znovuzvolenie, svojim spojencom okamžite oznámil, že plánuje kandidovať aj v roku 2024 a svoj úmysel chcel pôvodne predstaviť už 20. januára - v deň inaugurácie novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena. Informoval o tom v nedeľu na svojej internetovej stránke týždenník Politico.



Svoje rozhodnutie však Trump pozmenil po tom, čo zistil, že ak by sa znova uchádzal o post šéfa Bieleho domu, musel by zverejniť dodatočné finančné dokumenty, ktoré by mu mohli poškodiť v súvislosti s prebiehajúcimi trestným a občianskym vyšetrovaním a žalobami voči jeho osobe, uviedli dvaja republikáni blízki Trumpovi.



Čoraz viac republikánov považuje Trumpa zodpovedného za podnecovanie smrteľných nepokojov v americkom Kapitole, ku ktorým došlo v stredu. Viac než šesť republikánov, ktorí Trumpa podporovali alebo preňho pracovali, uviedlo, že už nebude kandidovať. Naďalej však podľa nich môže provokovať vyhláseniami, že sa bude snažiť o znovuzvolenie. Ak by sa však názor predsa len znova zmenil a chcel by kandidovať, niektorí republikáni by ho podľa vlastných slov vyzvali, aby to nerobil a iní by zas údajne dúfali, že mu to vyhovoria. "Nemyslím si, že niekedy povie, že nebude kandidovať. Jednoducho nebude kandidovať," povedal Trumpov priateľ.



"Republikánska strana je viac rozdelená než bola pred dvoma mesiacmi, a takto by to nemalo fungovať," povedal stratég Alex Conant, ktorý bol v minulosti súčasťou predvolebnej kampane dvoch prezidentských kandidátov. Poznamenal, že republikáni by mali byť v aktuálnej situácii, keď pôjdu do opozície, zomknutejší a jednotní.



Tieto nezhody vo vnútri strany sa začali na jar 2020, keď Trump začal hovoriť, že dôjde k volebným podvodom a po tom, čo ho porazil demokrat Joe Biden, strávil týždne hlásaním nepodložených tvrdení, že voľby boli zmanipulované, tlačil na štátnych predstaviteľov, aby zvrátili výsledky, hrozil republikánom, ktorí nestáli na jeho strane a kritizoval svojho lojálneho viceprezidenta Mikea Pencea.



Do vymenovania nového prezidenta USA zostávajú už menej než dva týždne, no demokrati chcú dosiahnuť jeho predčasné odvolanie. Už tento týždeň plánujú začať proces jeho impeachmentu. Trumpa postupne opúšťajú viacerí jeho spojenci aj členovia jeho exekutívy, analyzuje Politico.