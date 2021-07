Trumpovi stúpenci chceli narušiť demokraciu, tvrdí šéf vyšetrovania

Washington 27. júla (TASR) - Podporovatelia bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí v januári vtrhli do sídla Kongresu Spojených štátov vo Washingtone, mali "jasné plány na narušenie demokracie". Na úvod zasadania výboru Snemovne reprezentantov vyšetrujúcej útok na Kapitol to v utorok povedal demokratický kongresman Bennie Thompson, píše agentúra AFP.



"Vieme, že existujú dôkazy o koordinovanom plánovanom útoku. Vieme, že muži a ženy, ktorí vtrhli do Kapitolu chceli prekaziť pokojné odovzdanie moci v tejto krajine," uviedol predseda vyšetrovacej komisie Thompson. Prisľúbil, že komisia sa bude "riadiť výlučne faktami" a že vyšetrovanie nebude ovplyvnené politikou.



Vypovedať majú v utorok aj štyria policajti vrátane washingtonského policajta Michaela Fanonea, ktorého výtržníci omráčili a zbili. Svedectvo podá i príslušník kapitolskej polície Harry Dunn, ktorý už predtým hovoril o rasistických nadávkach, ktoré jemu i ďalším policajtom adresovali výtržníci - mnohí z nich patriaci k ultranacionalistickým skupinám hlásajúcim nadradenosť belošskej rasy. Pri nepokojoch utrpeli zranenia desiatky policajtov a päť ľudí prišlo o život.



Republikánska členka Snemovne reprezentantov Liz Cheneyová, ktorá je tvrdou kritičkou exprezidenta Trumpa, varovala republikánov pred "zakrývaním" reality útoku. "Američania si zaslúžia kompletné a otvorené svedectvo každej osoby, ktorá vedela o plánovaní a príprave na (útok) 6. januára," vyhlásila. Upozornila na to, že ak Kongres nebude konať zodpovedne a výtržnosti sa nevyšetria, "budeme v nasledujúcich mesiacoch čeliť hrozbe ďalšieho násilia a ďalšiemu 6. januáru každé štyri roky".



Republikán Trump vyšetrovanie Demokratickej strany kritizoval s tým, že nejde o skutočné vyšetrovanie, ale o presadzovanie straníckych záujmov demokratov. Obvinil pritom demokratickú predsedníčku Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú, že zlyhala pri zaistení bezpečnosti Kapitolu. Tá však tieto obvinenia dôrazne odmietla.



Násilný dav Trumpových stúpencov 6. januára 2021 vtrhol do budovy Kapitolu, kde prenasledoval zákonodarcov oboch komôr Kongresu, ktorí práve spoločne definitívne potvrdzovali víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách. Trumpovi priaznivci sa tento proces snažili zastaviť.