Trumpovmu právnikovi pozastavili právnickú licenciu vo Washingtone

Washington 8. júla (TASR) – Rudymu Giulianimu, právnikovi bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, pozastavili výkon právnickej licencie aj v americkej metropole Washington. K rovnakému kroku už v júni pristúpil štát New York z dôvodu šírenia nepravdivých správ o podvodoch vo vlaňajších prezidentských voľbách v USA, informoval denník The Washington Post.



Rozhodnutie o dočasnom zákaze výkonu právnického povolania prijal v stredu washingtonský odvolací súd. Konanie vo veci iniciovala tamojšia disciplinárna rada, ktorá rieši etické pochybenia právnikov a advokátov, hoci Giuliani svoje povolanie vo Washingtone ani inde v USA už aktívne nevykonáva.



Súd sa stotožnil s jej odporúčaním, že bývalý newyorský starosta Giuliani by mal mať pozastavený výkon právnickej praxe aj vo Washingtone, pokým sa nevyrieši spor prebiehajúci v New Yorku.



Rozhodnutia súdov v New Yorku a vo Washingtone nie sú konečné a príslušné disciplinárne konania môžu trvať aj niekoľko rokov. Ak sa Giulianimu dokážu pochybenia, mohol by čeliť rôznym sankciám vrátane úplného odňatia právnickej licencie.



Newyorská súdna rada v júni rozhodla o dočasnom pozastavení právnickej praxe Giulianiho, ktorý podľa nej svojím konaním aktívne ohrozuje verejný záujem. Giuliani podľa nej opakovane šíril preukázateľne nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb.



Giulianiho advokáti vyjadrili presvedčenie, že konanie v New Yorku dokáže, že sa ich mandant nedopustil ničoho nezákonného a bude opäť považovaný za váženého člena komunity právnikov.