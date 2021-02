Trumpovo kasíno v meste Atlantic City zlikvidovali odstrelom

New York 17. februára (TASR) - Budovu zbankrotovaného kasína, ktoré v minulosti patrilo americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi, v stredu demolovali prostredníctvom kontrolovanej implózie za použitia 3000 valčekov dynamitu. Komplex s názvom Trump Plaza Hotel and Casino v meste Atlantic City sa za niekoľko sekúnd premenil na hromadu sutín, informovala tlačová agentúra AFP.



Kasíno, ktoré zatvorili v roku 2014, bolo Trumpovou prvou nehnuteľnosťou v tomto meste hazardných hier na východnom pobreží USA. Komplex otvorili v roku 1984. Od ukončenia činnosti kasína budova nebola takmer vôbec udržiavaná a počas nepriaznivého počasia z nej odpadávali kusy fasády a dopadali na prímorskú promenádu.



Od roku 2016 tento komplex patril investorovi Carlovi Icahnovi, ktorý bol jedným z Trumpových hlavných finančníkov v Atlantic City.



Starosta tohto mesta Marty Small vlani v polovici júna oznámil, že budovu čaká demolácia. Predchádzala tomu žaloba v súvislosti s rizikom, ktoré podľa neho hrozilo obyvateľom. Icahn neoznámil, čo hodlá robiť s pozemkom po likvidácii budovy.



Trump v roku 2014 právne požiadal o odstránenie svojho mena z fasády budovy s odôvodnením, že to poškodzuje jeho obchodnú značku.



Tento bývalý developer vlastnil v hlavnom meste hazardných hier na severovýchode USA až štyri kasína: okrem komplexu Trump Plaza Hotel and Casino sa tu tiež nachádzal hotel s kasínom Trump World's Fair, ktorý zatvorili v roku 1999, ako aj rovnako koncipované komplexy Trump Marina, ktorý jeho veritelia predali v roku 2011, a Trump Taj Mahal, ktorý ukončil svoju činnosť v roku 2016.



Dcérska spoločnosť Trump Entertainment Resorts, ktorá spravovala majetok bývalého prezidenta v Atlantic City, trikrát podala žiadosť o bankrot - v rokoch 2004, 2009 a 2014 -, zakaždým zaťažená dlhom.