Trumpovu firmu uznali vinnou z daňových podvodov

New York 7. decembra (TASR) - Realitná spoločnosť bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa bola v utorok uznaná vinnou z daňových podvodov. Súd v New Yorku rozhodol, že spoločnosť The Trump Organization je vinná vo všetkých bodoch obžaloby. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Toto bol prípad chamtivosti a podvádzania. Na Manhattane žiadna korporácia nestojí nad zákonom," povedal manhattanský prokurátor Alvin Bragg. Trump v tomto prípade nebol menovaný a na súde prítomný nebol.



Trumpova firma tak čelí pokute vo výške zhruba 1,5 milióna dolárov. Pre takúto veľkú firmu ide o zanedbateľnú sumu, avšak rozsudok môže poškodiť povesť Trumpa, ktorý sa bude v roku 2024 opäť uchádzať o prezidentské kreslo, píše AFP. Predmetné rozhodnutie súdu môže navyše skomplikovať budúce finančné aktivity Trumpovej firmy.



Porota sa v tomto prípade z veľkej časti rozhodla na základe výpovede bývalého finančného riaditeľa The Trump Organization Allena Weisselberga, ktorý priznal, že manipuloval s účtovníctvom firmy. Weisselberg (75) sa rozhodol svedčiť výmenou za päťmesačný trest odňatia slobody.



Trump tvrdí, že obvinenia voči jeho firme sú politicky motivovaným "honom na čarodejnice", ktorý proti nemu vedú "pomstychtiví demokrati".



Spoločnosť The Trump Organization v súčasnosti vedú Trumpovi dvaja synovia – Donald Trump mladší a Eric Trump.