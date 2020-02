Trumpa v Indii očakávajú fanúšikovia aj muž, ktorý ho zbožštil

Naí Dillí 18. februára (TASR) - Na plánovanú pondelkovú návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa sa v Indii pripravujú jeho podporovatelia spomedzi hinduistických nacionalistov, ako aj muž, ktorý amerického lídra zbožštil a postavil mu svätyňu. V utorok o tom informovala agentúra Reuters.



Bussa Krišna začal Trumpa uctievať pred štyrmi rokmi po tom, ako sa mu šéf Bieleho domu zjavil vo sne. Keďže krátko po tejto udalosti zažil indický realitný agent obdobie životného úspechu, prerobil svoj skromný príbytok na svätyňu amerického lídra.



"Moja láska k nemu sa zmenila na hlbokú náboženskú úctu. To mi prinieslo okamžité šťastie. Preto som sa rozhodol uctievať namiesto ostatných bohov jeho," uviedol Krišna pre Reuters.



Ind, ktorý žije v dedine v juhoindickom štáte Telangána, na svojom dvore taktiež vztýčil Trumpovu sochu v životnej veľkosti, pričom steny popísal jeho menom.



Muž zároveň pripustil, že svojím rozhodnutím uctievať amerického lídra rozhneval svoju rozvetvenú rodinu. "Mám problémy s mojimi príbuznými. Hovoria mi, že ich zahanbujem v spoločnosti. Ja im však tvrdím, že tak ako oni veria v Šivu a uctievajú ho, ja verím v Trumpa a uctievam jeho. Nemôžme si v tom vzájomne brániť," zdôraznil Krišna.



Na dvojdňovú návštevu amerického prezidenta sa pripravujú aj členovia hinduistického nacionalistického hnutia Hindu Séná, ktorí počas Trumpových narodenín okrem iného predstierali, že kŕmia jeho fotky tortou. "Máme radi Donalda Trumpa, lebo otvorene hovorí o pocitoch Indie. Otvorene povedal, že chce vykoreniť islamský terorizmus, a preto som jeho fanúšikom," povedal pre agentúru vodca Hindu Séná - Višnu Gupta.



Trump by mal svoju prvú návštevu Indie začať 24. februára v meste Ahmadábád, kde navštívi niekdajší dom indického politika a mysliteľa Mahátmu Gándhího a predstúpi s príhovorom na zhromaždení pre 125.000 ľudí. Na ďalší deň odcestuje do indickej metropoly.