Trumpovu snahu o obnovenie trestu smrti podporilo 14 štátov USA

Washington 4. decembra (TASR) - Štrnásť amerických štátov podporilo snahu prezidenta USA Donalda Trumpa o obnovenie výkonu trestu smrti na federálnej úrovni. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Podporu tomuto kroku vyjadrilo v podaní na Najvyšší súd USA 14 štátov, v ktorých vládnu Trumpovi republikáni a ktoré umožňujú výkon najvyššieho trestu.



Federálne úrady nevykonali žiadnu popravu už 16 rokov. Konzervatívny americký minister spravodlivosti William Barr však v júli 2019 avizoval zámer obnoviť výkon trestu smrti na federálnej úrovni.



Podľa Barra by malo byť popravených päť osôb odsúdených za vraždu, medzi ktorými je aj jeden belošský rasista. Prvá z plánovaných "federálnych" popráv by sa mala uskutočniť už na budúci týždeň, 9. decembra. Zvyšné štyri by mali vykonať v nasledujúcich týždňoch.



Príslušné rozhodnutie o obnovení výkonu popráv však zablokoval federálny odvolací súd. Trumpova administratíva sa preto obrátila na Najvyšší súd USA, aby jej umožnil uvedený plán realizovať. V tomto úsilí Trumpa podporilo 14 štátov USA.



Donald Trump dlhodobo patrí medzi rozhodných zástancov trestu smrti a svoj postoj k tejto otázke nezmenil ani po príchode do Bieleho domu.



Otázka hrdelného trestu je v USA v kompetencii úradov jednotlivých štátov. Približne 20 z nich už trest smrti zakázalo, zatiaľ čo ďalšie nevykonali nijaké popravy už celé desaťročia.



Federálne úrady vykonali poslednú popravu v roku 2003. Odporcovia obnovenia vykonávania popráv napadli tento zámer súdnou cestou, pričom namietajú najmä proti používaniu smrtiacej injekcie.