< sekcia Zahraničie
Trump:Sobotňajšia streľba dokazuje potrebu tanečnej sály v Bielom dome
Autor TASR
Washington 26. apríla (TASR) – Americký prezident Donald Trump v nedeľu využil sobotňajšiu streľbu vo Washingtone na podporu svojho plánu výstavby rozsiahlej sály pri Bielom dome, informovala agentúra AFP.
K streľbe došlo na podujatí White House Correspondents’ Dinner, ktoré sa konalo v hoteli Washington Hilton neďaleko Bieleho domu, kde sa tradične organizuje už desaťročia. Zúčastnili sa na ňom Trump s manželkou Melaniou, viceprezident J. D. Vance a viacerí ďalší predstavitelia vlády, ako aj stovky novinárov.
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Z jeho príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier. Predtým než ho spacifikovali sa mu podarilo postreliť jedného člena Tajnej služby, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu. Je mimo ohrozenia života.
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche informoval, že cieľom strelca boli členovia administratívy prezidenta Trumpa. S vyšetrovateľmi po zadržaní nespolupracuje a v pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú viacero obvinení.
„To, čo sa stalo včera večer, je presne dôvod, prečo naše skvelé ozbrojené sily, Tajná služba, orgány činné v trestnom konaní a z rôznych dôvodov aj všetci prezidenti za posledných 150 rokov požadovali výstavbu veľkej, bezpečnej a chránenej sály priamo v areáli Bieleho domu,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že k takému incidentu ako v sobotu by nikdy nedošlo, keby v Bielom dome bola sála s takým zabezpečením, akú sa rozhodol stavať.
Projekt sály v hodnote približne 400 miliónov dolárov patrí medzi hlavné priority Trumpovho druhého funkčného obdobia a prezident sa k nemu opakovane vyjadruje na verejnosti aj na tlačových konferenciách. Trumpove plány však narážajú na kritiku pre rozsah projektu a aj pre absenciu verejnej diskusie.
Trump o tomto projekte hovoril aj na tlačovej konferencii po streľbe a viacerí jeho spojenci ho podporili. O budúcnosti projektu, ktorý súvisí aj s búraním časti historického krídla Bieleho domu, sa vedú súdne spory.
AFP pripomenula, že pred hotelom Washington Hilton sa v roku 1981 odohral pokus o atentát na bývalého prezidenta Ronald Reagan.
