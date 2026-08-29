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Trump:USA získajú kontrolu nad 65 miliardami barelov venezuelskej ropy
Ďalšie podrobnosti dohody neboli bezprostredne známe, pričom informáciu zatiaľ nepotvrdila ani Venezuela, uvádza agentúra DPA.
Autor TASR
Washington 29. augusta (TASR) - Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohodu, na základe ktorej získajú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov preukázaných zásob ropy v tejto juhoamerickej krajine. V piatok to uviedol americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, píše TASR podľa správ agentúry DPA a stanice CNN.
„Na môj pokyn minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister vojny Pete Hegseth, v úzkej spolupráci s veľmi rešpektovanou dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou a prostredníctvom partnerstva so súkromným sektorom, zabezpečili väčšinovú kontrolu USA nad viac než 65 MILIARDAMI BARELOV preukázaných zásob ropy vo Venezuele, a to bez akýchkoľvek nákladov pre amerických daňových poplatníkov,“ uviedol Trump.
„Táto historická transakcia VIAC NEŽ ZDVOJNÁSOBÍ americké ropné rezervy, výrazne zvýši naše zásoby ropy a v dlhodobom horizonte podstatne zníži ceny benzínu pre všetkých Američanov,“ pokračoval Trump s tým, že ide o najväčší obchod s ropou v dejinách sveta.
Ďalšie podrobnosti dohody neboli bezprostredne známe, pričom informáciu zatiaľ nepotvrdila ani Venezuela, uvádza agentúra DPA.
Trumpova administratíva sa usiluje využiť rozsiahle venezuelské zásoby ropy v prospech USA a výrazne zasahuje do ropného priemyslu a politického diania v krajine, ktorá disponuje najväčšími preukázanými zásobami ropy na svete. Trump zároveň čelí tlaku americkej verejnosti, pretože vojna v Iráne dvíha ceny palív v USA nahor, pripomína DPA.
„Na môj pokyn minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister vojny Pete Hegseth, v úzkej spolupráci s veľmi rešpektovanou dočasnou prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou a prostredníctvom partnerstva so súkromným sektorom, zabezpečili väčšinovú kontrolu USA nad viac než 65 MILIARDAMI BARELOV preukázaných zásob ropy vo Venezuele, a to bez akýchkoľvek nákladov pre amerických daňových poplatníkov,“ uviedol Trump.
„Táto historická transakcia VIAC NEŽ ZDVOJNÁSOBÍ americké ropné rezervy, výrazne zvýši naše zásoby ropy a v dlhodobom horizonte podstatne zníži ceny benzínu pre všetkých Američanov,“ pokračoval Trump s tým, že ide o najväčší obchod s ropou v dejinách sveta.
Ďalšie podrobnosti dohody neboli bezprostredne známe, pričom informáciu zatiaľ nepotvrdila ani Venezuela, uvádza agentúra DPA.
Trumpova administratíva sa usiluje využiť rozsiahle venezuelské zásoby ropy v prospech USA a výrazne zasahuje do ropného priemyslu a politického diania v krajine, ktorá disponuje najväčšími preukázanými zásobami ropy na svete. Trump zároveň čelí tlaku americkej verejnosti, pretože vojna v Iráne dvíha ceny palív v USA nahor, pripomína DPA.