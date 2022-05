Trump: Zlo ako texaský masaker je dôvodom na ozbrojenie

Houston 28. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump v piatok odmietol výzvy na sprísnenie kontroly zbraní a povedal, že slušní Američania by mali mať strelné zbrane, ktoré potrebujú na obranu pred "zlom".



Trump to vyhlásil na výročnom zjazde Národného združenia držiteľov zbraní (NRA) v texaskom Houstone, len niekoľko dní po masakri, ktorý sa odohral v tomto štáte na základnej škole s bilanciou 22 mŕtvych vrátane útočníka.



"Existencia zla v našom svete nie je dôvodom na odzbrojenie občanov, ktorí dodržiavajú zákony. Existencia zla je naopak jedným z najlepších dôvodov na ozbrojenie občanov dodržiavajúcich zákony," povedal Trump členom NRA.



"Všetci sa musíme spojiť, republikáni aj demokrati - v každom štáte a na každej úrovni vlády -, aby sme konečne posilnili naše školy a ochránili naše deti. Teraz potrebujeme, aby sa v školách v celej tejto krajine zhora nadol zrekonštruovala bezpečnosť," dodal podľa tlačovej agentúry AFP exprezident.



Na zjazde NRA vystúpili aj guvernér Texasu Greg Abbott a senátor tohto južanského štátu Ted Cruz.



Masaker, ktorý spáchal strelnou zbraňou 18-ročný útočník v texaskom meste Uvalde, opäť rozprúdil búrlivú diskusiu o kontrole zbraní v USA. Strelec si pušku typu AR-15 zakúpil legálne.



NRA je považovaná za najmocnejšiu organizáciu na ochranu práv držiteľov zbraní v krajine, hoci jej vplyv sa oslabil, keďže sa zmieta v právnych sporoch súvisiacich s korupčným škandálom.



Podľa archívu o násilí páchanom strelnými zbraňami sa tento rok v Spojených štátoch odohralo 214 prípadov masovej streľby. Patrí medzi ne aj rasistický masaker v supermarkete v černošskej štvrti Buffala v štáte New York, ktorý sa odohral 14. mája.