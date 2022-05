Trussová a Šefčovič budú vo štvrtok rokovať o severoírskom protokole

Londýn 11. mája (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová sa v priebehu štvrtka stretne s podpredsedom Európskej komisie (EK) Marošom Šefčovičom s cieľom vyriešiť názorové nezhody medzi Londýnom a Bruselom o severoírskom protokole. Oznámil to britský minister pre bytovú výstavbu, komunity a samosprávu Michael Gove s tým, že "na stole sú všetky možnosti". TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Trussová dala jasne najavo, že je sklamaná z nedostatku pokroku pri implementácii protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý je súčasťou dohody o brexite, pripomína DPA. V Británii sa navyše objavili správy, že Londýn môže od tohto protokolu jednostranne odstúpiť.



Gove v relácii BBC Breakfast na otázku, či britská vláda túto dohodu "roztrhá", odpovedal záporne. "Budeme s Európskou úniou rokovať s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok pre obyvateľov Severného Írska, ale na stole sú všetky možnosti," priblížil.



"Liz Trussová sa zajtra (vo štvrtok) stretne s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom. Majú dobrý vzťah. Zajtra sa pokúsia dosiahnuť pokrok. Viem, že obaja sú plne odhodlaní zabezpečiť, aby sme vyriešili určité veľmi zložité problémy, ktoré sa vyskytli," povedal Gove.



Protokol o Írsku a Severnom Írsku – súčasť dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ – stanovuje, že colné kontroly sa budú vykonávať v severoírskych prístavoch, a to aj v prípade tovaru prichádzajúceho z Británie. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.



Britská vláda sa pokúša opätovne otvoriť dohodu o brexite, keď tvrdí, že v dôsledku spomínaného protokolu došlo k narušeniu toku tovaru do Severného Írska. Hrozí pritom, že ak EÚ navrhované zmeny neprijme, Londýn aktivuje ochranné opatrenia stanovené v dohode. EÚ podobné návrhy odmieta a tvrdí, že súčasný stav chráni aj integritu jednotného trhu Európskej únie.



Eurokomisia vlani v októbri navrhla Londýnu súbor opatrení, ktoré by znížili colnú byrokraciu, o 80 percent zredukovali kontroly mliečnych výrobkov, mäsa a iných britských potravín a bez obmedzení zabezpečili tok liekov. Podľa Londýna však navrhované ústupky Bruselu nie sú dostatočné.