Trussová: Alžbeta II. bola jednou z najväčších lídrov, akých svet mal

Londýn 9. septembra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová v piatok vyhlásila, že zosnulá kráľovná Alžbeta II. bola "jednou z najväčších lídrov, akých kedy svet poznal" a "skalou, na ktorej bola vybudovaná moderná Británia". Úmrtie kráľovnej podľa jej slov spôsobilo "úprimný príval smútku" na celom svete. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Trussová v prejave v Dolnej snemovni pripomenula sľub, ktorý Alžbeta vyslovila, keď mala 21 rokov a zaviazala sa, že svoj život zasvätí službe krajine. Ako dodala šéfka britskej vlády, "nijaký sľub nebol nikdy tak kompletne naplnený" ako v prípade kráľovnej.



Alžbeta II. podľa Trussovej "znovuobjavila monarchiu pre modernú dobu a bola zástankyňou slobody a demokracie". Označila ju tiež za "najvýznamnejšiu diplomatku" Británie.



Trussová vyjadrila podporu, lojalitu a oddanosť národa novému kráľovi Karolovi III. so slovami, že jej krajina vstúpila do karolínskej éry, ktorá podľa nej bude érou "nádeje a pokroku".



"Aj v čase žiaľu je jeho (Karola III.) zmysel pre povinnosť a službu (Británii) zreteľný," uviedla. Dodala, že "svojou prácou na ochrane (kultúrnych a historických pamiatok), vzdelávania a neúnavnej diplomacie už mal obrovský prínos" pre krajinu.



Downing Street v piatok vyhlásila, že kabinet ministrov premiérky Trussovej je jednotný, čo sa týka absolútnej podpory Karola III.



Poslanci Dolnej Snemovne odetí v čiernom začali piatkové mimoriadne zasadnutie minútou ticha na počesť Alžbety II. Následne viacerí z nich predniesli príhovory. Bežný chod parlamentu bol po smrti kráľovnej pozastavený a poslanci strávia dva dni zdieľaním spomienok na Alžbetu II., ktorá Británii vládla 70 rokov.



Predseda Dolnej snemovne Lindsay Hoyle potvrdil, že zasadnutie parlamentu bude v piatok o 18.00 h miestneho času (19.00 h SELČ) prerušené, nakoľko bude vtedy odvysielaný prejav k národu nového kráľa Karola III.



Trussovú do funkcie predsedníčky britskej vlády oficiálne vymenovala Alžbeta II. v utorok, len dva dni pred svojou smrťou.