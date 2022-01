Zlý zámer Moskvy je jasný, tvrdí britská ministerka zahraničných vecí

Londýn 31. januára (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v pondelok v parlamente povedala, že Spojené kráľovstvo sprísni svoju legislatívu s cieľom uvaliť prísnejšie sankcie na Rusko. Pôjde o reakciu Londýna na nahromadenie ruských vojenských jednotiek pri hraniciach s Ukrajinou. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



"Bude to najtvrdší sankčný režim proti Rusku, aký sme kedy mali," povedala Trussová poslancom s tým, že "tí v Kremli a okolí sa nebudú mať kam schovať". Sankcie sa podľa nej zamerajú na každého, kto "poskytuje strategickú alebo ekonomickú podporu ruskému režimu".



"Zlý zámer Moskvy je jasný, na ukrajinskej hranici zhromaždili viac ako 100.000 vojakov," komentovala Trussová rastúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou.



"Vieme, že nebezpečenstvo je skutočné," dodala šéfka britskej diplomacie a vyzvala Moskvu, "aby deeskalovala (situáciu), stiahla svoje jednotky a zapojila sa do zmysluplných rozhovorov".



Britská ministerka uviedla, že legislatíva umožňujúca vláde zamerať sa na širší okruh ruských jednotlivcov a podnikov bude pripravená do 10. februára. Tento krok podľa Trussovej rozšíri súčasnú legislatívu, ktorá už v súčasnosti Spojenému kráľovstvu umožňuje zamerať sa na Rusov "špecificky prepojených s destabilizáciou Ukrajiny".



"Nepoviem teraz presne, na koho sa môžeme zamerať a akým opatrením zareagujeme," spresnila ministerka.



Kremeľ odsúdil plány Londýna ako "neskrývaný útok na podnikateľské prostredie" a pohrozil odvetnými opatreniami už po tom, ako Trussová o sankciách hovorila v nedeľu.



Šéfka britskej diplomacie sa v najbližších dvoch týždňoch plánuje stretnúť s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom v Moskve. Premiér Boris Johnson sa chystá ešte v pondelok večer telefonicky hovoriť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. V utorok spolu s Trussovou Johnson odcestuje do Kyjeva na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, oznámila kancelária britského premiéra.