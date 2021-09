Trussová bude vo funkcii ministerky čeliť novým aj súčasným výzvam

Londýn 16. septembra (TASR) - Nominácia Liz Trussovej na post britskej ministerky zahraničných vecí je odmenou za jej prácu pri zabezpečení množstva obchodných dohôd po brexite. Informovala o tom agentúra AFP, podľa ktorej bude Trussová druhou ženou na poste šéfa britskej diplomacie. Prvou bola Margaret Beckettová, ktorú vymenoval v roku 2006 vtedajší premiér Tony Blair.



AFP označila Trussovú ako "politického chameleóna". Pred hlasovaním o odchode Británie z Európskej únie bola tvrdou odporkyňou brexitu. Počas politickej kariéry sa jej však podarilo byť populárnou medzi konzervatívnymi voličmi. S nástupom do funkcie šéfky rezortu diplomacie pred ňou stoja úplne nové výzvy. Na vrchole jej rebríčka priorít bude podľa AFP afganská kríza, ktorá v konečnom dôsledku spôsobila pád jej predchodcu Dominica Raaba. Ten čelil vlne kritiky za to, že bol počas historického diania okolo Afganistanu na dovolenke.



K dlhodobejším diplomatickým výzvam ostrovného kráľovstva patrí napätie s Ruskom a Čínou. Dôležitou súčasťou zahraničnopolitickej agendy zostávajú vzťahy s EÚ po brexite a taktiež dianie okolo iránskeho jadrového programu, píše AFP.



Britský premiér Boris Johnson oznámil v stredu zmeny na ministerských postoch vo svojom kabinete. V rámci reorganizácie vlády po sérii politických chýb a sporov okrem výmeny svojho šéfa diplomacie odvolal aj ministra školstva. Dominic Raab bude po novom ministrom spravodlivosti s pridanou funkciou vicepremiéra. Komentátori to vnímajú ako "degradovanie", keďže funkcia podpredsedu vlády je len titulárna.