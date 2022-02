Trussová: Čína by mala vyvinúť tlak na Rusko, aby sa stiahlo

Kyjev 17. februára (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová vo štvrtok vyzvala Čínu, aby v najnovšej kríze vyvinula tlak na Rusko, nech sa stiahne od hraníc Ukrajiny. Ministerka dodala, že podpora Kremľa zo strany Číny je nezlučiteľná s jej politikou nezasahovania a s jej túžbou, aby bola vnímaná ako zodpovedný svetový aktér. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Šéfka britskej diplomacie sa takto vyjadrila na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom po rozhovoroch v Kyjeve.



"Čína nie je rovnaká ako Rusko. Zastáva politiku nezasahovania (do vnútorných záležitostí iných krajín). Preto je prekvapením vidieť čínskych lídrov, ako držia s Kremľom," povedala Trussová v príhovore v Kyjeve.



Trussová uviedla ako príklad rozhodnutie Číny neprotestovať proti invázii Ruska na ukrajinský Krymský polostrov v roku 2014, ďalej názory Pekingu na to, kto by mal byť členom NATO, a jeho nesúhlas s diskusiou o ukrajinskej kríze v Bezpečnostnej rade OSN minulý mesiac.



"Ak chce byť Čína vnímaná ako zodpovedný svetový hráč, mala by urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zaistila, že Rusko sa stiahne," vyhlásila podľa agentúry Reuters Trussová. "Svet sa pozerá, či uvidí, že Čína robí kroky prispievajúce k mieru a stabilite, alebo k podnecovaniu agresie," dodala.



Rusko má pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždených vyše 100.000 vojakov a ťažké zbrane. Západ sa preto v posledných týždňoch obával, že Rusko chce na susednú krajinu zaútočiť. Moskva to popierala a aj keď v utorok oznámila, že časť vojakov už sťahuje do pôvodných základní, západní lídri tvrdia, že realita je opačná – ruských vojakov pri hraniciach pribúda. A zároveň varujú, že útok na Ukrajinu stále hrozí.