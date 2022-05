Trussová: Fínsko a Švédsko by mali byť prijaté do NATO čo najskôr

Londýn 16. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok privítalo rozhodnutie Fínska a Švédska podať si žiadosť o prijatie do Severoatlantickej aliancie. Tieto severské krajiny by podľa Británie mali byť do NATO prijaté "čo najskôr". V pondelok to vyhlásila šéfka britského rezortu diplomacie Liz Trussová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Spojené kráľovstvo silne podporuje žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v NATO," uviedla Trussová vo vyhlásení s tým, že vstup týchto dvoch krajín do Aliancie posilní kolektívnu bezpečnosť Európy.



Švédska premiérka Magdalena Anderssonová v pondelok oznámila, že jej krajina požiada o vstup do NATO. Fínsko o rozhodnutí podať si prihlášku do Severoatlantickej aliancie informovalo už v nedeľu.