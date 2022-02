Trussová: G7 neochvejne podporuje územnú celistvosť Ukrajiny

Londýn 22. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín skupiny G7 jednomyseľne vyjadrili v utorok podporu Ukrajine po tom, čo Rusko vyslalo vojakov do separatických oblastí na jej východe. Uviedla to šéfka britskej diplomacie Liz Trussová, ktorú cituje agentúra AFP.



"Naša podpora územnej celistvosti Ukrajiny je neochvejná," napísala Trussová na Twitteri po konferenčnom hovore so svojimi rezortnými kolegami z krajín G7, na ktorom sa zhodli, že Rusko porušilo svoje medzinárodné záväzky.



Ruský prezident Vladimír Putin v pondelok oznámil, že Kremeľ uznal nezávislosť samozvaných ľudových republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej. Následne boli do týchto oblastí vyslané ruské sily.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok upozornil, že všetko nasvedčuje tomu, že ruské vojská pokračujú v prípravách na útok na Ukrajinu.



Rada federácie, horná komora ruského parlamentu, medzitým v utorok vyhovela žiadosti prezidenta Vladimira Putina a dala svoj súhlas na nasadenie ozbrojených síl mimo územia Ruska. Podľa agentúry AP by tento súhlas mohol pripraviť pôdu pre útok na Ukrajinu.