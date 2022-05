Trussová: Moldavsko by malo byť vybavené podľa štandardu NATO

Londýn 21. mája (TASR) – Spojené kráľovstvo začalo so spojencami rozhovory o dodávkach modernej výzbroje Moldavsku, aby sa mohlo chrániť pred Ruskom. Uviedla to britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová s tým, že táto krajina by mala byť vybavená na úrovni štátov NATO. Informovali o tom v sobotu na svojich weboch televízia BBC a denník The Guardian.



Moldavsko nemá hranicu s Ruskom, nachádza sa však blízko oblastí, ktoré ruské sily okupujú na juhu Ukrajiny. Panujú obavy, že bývalá sovietska republika by sa po Ukrajine mohla stať ďalším vojenským cieľom Ruska, ktoré má svojich vojakov umiestnených aj na území moldavského separatistického regiónu Podnestersko.



Trussová v rozhovore pre denník The Telegraph povedala, že Londýn vedie so spojencami rozhovory o posilnení ukrajinskej obrany, ktoré sa týkajú aj "iných zraniteľných štátov, ako je Moldavsko".



"Chcela by som, aby bolo Moldavsko vybavené podľa štandardu NATO," uviedla šéfka britskej diplomacie. Potvrdila, že dôvodom je možná hrozba pre bezpečnosť tejto krajiny zo strany Ruska. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa Trussovej "jasne vyjadril o svojich ambíciách vytvoriť veľké Rusko".



"A len preto, že jeho pokusy dobyť Kyjev neboli úspešné, to neznamená, že sa týchto ambícií vzdal," uzavrela ministerka.



Británia, USA, Francúzsko a Nemecko rokovali o tom, či podpíšu určitú formu bezpečnostnej záruky pre Ukrajinu, na základe ktorej by jej dlhodobo poskytovali zbrane a ďalšiu podporu, pripomenul The Guardian.