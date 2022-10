Trussová o Karolovi III.: O stretnutiach s kráľom nebudem hovoriť

Londýn 4. októbra (TASR) - Britská premiérka Liz Trussová v utorok uviedla, že cestovné plány britského kráľa Karola III. sú iba jeho záležitosťou, a odmietla s médiami hovoriť a obsahu svojich stretnutí s panovníkom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Trussová takto reagovala na článok britského nedeľníka The Sunday Times. Ten cez víkend informoval, že Karol sa rozhodol nezúčastniť sa na klimatickom summite COP27 v Egypte po prijatí Trussovej, ktorá údajne proti jeho účasti namietala.



"Je to úplne na kráľovi, jeho cestovný program... Neodhalím obsah ani jediného rozhovoru, ktorý som s kráľom Karolom viedla," uviedla Trussová.



Nový britský kráľ, ktorý je známy svojím záujmom o ochranu životného prostredia, mal podľa Sunday Timesov v úmysle vystúpiť na klimatickom summite s prejavom. Podľa britských médií však tento jeho plán zmarila práve Trussová, ktorá sa proti nemu postavila ešte v septembri na osobnej audiencii u kráľa v Buckinghamskom paláci.



Podľa Sunday Timesov sa očakáva, že na konferencii COP27, ktorá sa uskutoční v Šarm aš-Šajchu od 6. do 18. novembra, sa nezúčastní ani Trussová. Pre niektorých pozorovateľov je to ďalší dôkaz, že premiérka plánuje ustúpiť od záväzkov Británie v oblasti zmeny klímy.



Minulý týždeň napríklad Trussovej vláda predložila návrh zákona, ktorým sa majú do konca roka 2023 zmeniť alebo zrušiť stovky zákonov o ochrane životného prostredia, "zdedených" po Európskej únii.