Trussová obhajovala svoj program, sľúbila previesť Britániu cez búrku

Demonštrantky z organizácie Greenpeace držia plagát s nápisom "Kto za toto hlasoval?" počas prejavu britskej premiérky Lizz Trussovej počas zjazdu vládnucej Konzervatívnej strany v Medzinárodnom kongresovom centre v Birminghame 5. októbra 2022. Foto: TASR - AP

Birmingham 5. októbra (TASR) – Britská premiérka Liz Trussová v stredu vyhlásila, že jej vláda prekoná otrasy, ktoré vyvolal jej ekonomický program znižovania daní a deregulácie. Hospodárske ťažkosti krajiny označila za súčasť celosvetovej krízy po pandémii covidu a invázii Ruska na Ukrajinu, ktorej prisľúbila pokračujúcu podporu. TASR informácie prevzala z agentúr AP a Reuters a britských staníc BBC a Sky News.uviedla Trussová v prejave v závere výročného zjazdu svojej Konzervatívnej strany.povedala delegátom.Zjazd v Birminghame zatienili vnútrostranícke spory a nejasnosti v súvislosti s politikou vlády. Trussová sa na ňom namiesto osláv nástupu k moci usilovala posilniť upadajúcu autoritu po chaotickom prvom mesiaci vo funkcii, priblížil Reuters.Premiérka z radov konzervatívcov vyzvala na jednotu a prisľúbila, že prevedie Spojené kráľovstvo cez súčasnú "búrku" do "novej éry".vyhlásila s tým, že jej vláda má jasný plán. Za prioritu označila hospodársky rast, ktorý chce dosiahnuť aj znižovaním daní či odstraňovaním bariér podnikania.Trussovej vláda tiež "realizuje prísľub brexitu" a chce do konca roka dosiahnuť, aby bola "všetka byrokracia Európskej únie minulosťou".V súvislosti s vojnou na Ukrajine Trussová uviedla, že Západ sa postavil Rusku neskoro a neurobil to dostatočne dôrazne. Británia bude podľa nej posilňovať energetickú bezpečnosť, aby bola menej závislá od autoritárskych režimov, posilní hranice a do konca desaťročia zvýši výdavky na obranu na tri percentá HDP.povedala.Trussovej prejav narušil krátky protest dvoch aktivistiek organizácie Greenpeace, ktoré ochranka vyviedla zo sály po tom, ako rozprestreli transparent s nápisom "Kto za to hlasoval?".Protestujúce kritizovali vládne plány v oblasti životného prostredia, ako však pripomína Sky News, rovnakú otázku si kladú v Británii mnohí. Keďže Trussová nemá mandát od voličov, ale len od členov strany, jej radikálny program podnecuje nespokojnosť.V prieskumoch zaujala jasnú vedúci pozíciu opozičná Labouristická strana, ktorej nedávny zjazd miestami pripomínal oslavy. Časť konzervatívcov sa obáva, že s Trussovej programom najbližšie voľby prehrajú.