Trussová predniesla posledný prejav ako premiérka, ide za kráľom

Londýn 25. októbra (TASR) - Odchádzajúca britská premiérka Liz Trussová predniesla v utorok pred úradom na ulici Downing Street 10 svoj posledný prejav vo funkcii, následne sa presunula do Buckinghamského paláca, kde oficiálne podá demisiu do rúk kráľa Karola III., informuje TASR.



Trussová bola vo funkcii iba mesiac a pol. V prejave pripomenula, že na čele vlády stála v čase úmrtia a pohrebu kráľovnej Alžbety II. a tiež nástupu kráľa Karola III.



Zdôraznila, že pod jej vedením sa Británia stala energeticky nezávislejšou, aby nemusela byť závislá od "zlomyseľných cudzích veľmocí".



Vyzvala na zníženie daní. Išlo o jeden z hlavných bodov programu, s ktorým nastupovala do funkcie premiérky začiatkom septembra. Podľa nej tak ostane v peňaženkách ľudí viac peňazí a povedie to aj k väčšej stabilite na trhu práce.



Následne vyslovila podporu Ukrajine, ktorá čelí ruskej vojenskej agresii. "Ukrajina musí zvíťaziť a my musíme pokračovať v posilňovaní obrany našej krajiny," zdôraznila.