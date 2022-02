Trussová: Rusko by mohlo krízu okolo Ukrajiny naťahovať mesiace

Londýn 17. februára (TASR) - Rusko by mohlo krízu na hraniciach s Ukrajinou naťahovať až niekoľko mesiacov, aby spochybnilo jednotu Západu. Pre denník The Daily Telegraph to vo štvrtok pred cestou do Kyjeva napísala britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová.



Moskva "by to mohla naťahovať oveľa dlhšie a bezočivo stráviť ďalšie týždne - ak nie mesiace - rozvracaním Ukrajiny a spochybňovaním jednoty Západu". "Nemôžeme dovoliť, aby sa z tejto situácie stala otvorená rana," dodala.



"Naši priatelia ako Ukrajina či Poľsko sú už po generácie vystavení takémuto výhražnému správaniu. Preto nesmieme ustúpiť pri obrane sebaurčenia a suverenity," uviedla Trussová.



Podľa nej "v súčasnosti nie je vidieť známky toho, že by sa Rusi sťahovali z pohraničných regiónov pri Ukrajine", ako to tvrdí Moskva. Zopakovala, že v prípade útoku na Ukrajinu by Rusko čelilo následkom, ktoré by mali vážny dopad na jeho ekonomiku.



Šéfka britskej diplomacie v súvislosti s požiadavkou Moskvy, aby Ukrajina nemohla vstúpiť do NATO, zdôraznila, že "musíme zachovať politiku otvorených dverí NATO a právo Ukrajiny, aby si vybrala vlastnú cestu".



Trussová vo štvrtok odcestuje na návštevu viacerých európskych krajín v rámci. V Kyjeve a vo Varšave sa stretne so svojimi rezortnými partnermi a v sobotu sa v Nemecku zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.



Britský minister obrany Benn Wallace vo štvrtok pred stretnutím s kolegami zo štátov NATO, ako aj Ukrajiny a Gruzínska povedal, že Aliancia bude naďalej posilňovať svoje východné krídlo s cieľom čeliť hrozbám zo strany Ruska. Jedným zo spôsobov, ako zaistiť, že nedôjde k eskalácii, je podľa neho "poskytnúť našim partnerom v NATO odolnosť a to robíme", cituje ho agentúra AFP.



Wallace opakovane vyjadril pochybnosti, či Rusko skutočne sťahuje svojich vojakov z ukrajinských hraníc. "Myslím si, že vidíme opak. Za posledných 48 hodín sme zaznamenali nárast počtu vojakov o približne 7000.“ Poznamenal tiež, že neďaleko bielorusko-ukrajinských hraníc bol postavený i nový most.