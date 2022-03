Trussová: Rusko odvádza pozornosť; Lavrov: Rokovania brzdia Američania

Londýn/Moskva 19. marca (TASR) – Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová varovala, že mierové rozhovory medzi Kyjevom a Moskvou by mohlo Rusko využiť na preskupenie svojich síl a prípravu novej ofenzívy. Povedala to v rozhovore pre denník The Times, informovala v sobotu televízia Sky News.



Ak to Rusko myslí s rokovaniami vážne, nebude podľa Trussovej zároveň nevyberane bombardovať obytné štvrte. Preto je ohľadom rokovaní je "veľmi skeptická".



"To, čo sme doteraz videli, je pokus Rusov získať čas na reorganizáciu," povedala šéfka britskej diplomacie. Nevidno nijaké náznaky sťahovania ruských jednotiek a na rokovacom stole nie sú žiadne seriózne návrhy. "Rusi klamú, klamú a klamú. Obávam sa, že vyjednávanie je ďalším pokusom o odvrátenie pozornosti a vytvorenie dymovej clony," konštatovala Trussová.



K mierovým rokovaniam sa podľa agentúry DPA vyjadril aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý obvinil Spojené štáty, že ich brzdia.



"Vždy sme boli za diplomatické riešenie akýchkoľvek problémov, aj v priebehu nepriateľských akcií. Keď (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj navrhol rokovania, náš prezident súhlasil, rokovania prebiehajú," citovala Lavrova v sobotu agentúra Interfax. "Časť dialógu sa zlepšila, aj keď neustále prevláda pocit, že ukrajinskú delegáciu držia za ruku, s najväčšou pravdepodobnosťou Američania, čo jej nedovoľuje súhlasiť s požiadavkami, ktoré sú podľa mňa úplne minimálne," dodal ruský minister.



Rusko podľa Lavrova dokončí "špeciálnu operáciu" na Ukrajine po podpísaní dokumentov o bezpečnostných otázkach, neutrálnom postavení Ukrajiny a prijatí "civilizovanej formy" zákonodarstva, ktorý teraz nahráva "nacifikácii".