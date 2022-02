Trussová v Rusku: Ak to s diplomaciou myslíte vážne, stiahnite vojakov

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová prichádzajú na rozhovory 10. februára 2022 v Moskve. Foto: TASR/AP

Moskva 10. februára (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová vyzvala vo štvrtok Rusko, aby stiahlo svojich vojakov z blízkosti ukrajinských hraníc, ak to. Spravila tak na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po jej stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. TASR o tom informovala na základe správ prevzatých od agentúr Reuters a RIA Novosti.uviedla Trussová.Lavrov na spoločnej tlačovej konferencii zdôraznil, že Rusko zaujímajú najmä konkrétne odpovede na žiadané bezpečnostné záruky, a nie. Šéf ruskej diplomacie tiež uviedol, že Rusko požaduje od každej krajiny Európskej únie samostatnú odpoveď na ruskú žiadosť o tzv. princípe nedeliteľnosti bezpečnosti, inak bezpečnostné rokovania nebudú úspešné.Trussová v súvislosti s bezpečnostnými zárukami žiadanými Ruskom uviedla, že je potrebné pracovať s Ruskom apri jeho rokovaniach s NATO.uviedla Trussová.Šéf ruskej diplomacie však po skončení spoločných rokovaní vyjadrilz toho, že jeho rokovanie s Trussovou mu pripadalo akouviedol Lavrov.Šéfka britskej diplomacie však podobne ako jej ruský kolega vyjadrila nádej, že rokovania s Ruskom budú pokračovať.Návšteva Trussovej v Moskve je najnovším z celého radu diplomatických krokov Západu počas tohto týždňa, ktorými sa snaží zabrániť ruskej invázii na Ukrajinu. V piatok sa v Moskve uskutoční ďalšie stretnutie, a to medzi britským ministrom obrany Benom Wallaceom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Šojguom.