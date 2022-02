Trussová: Ruský útok na Ukrajinu by mohol povzbudiť ďalších agresorov

Londýn 15. februára (TASR) - Britská ministerka zahraničných vecí Lizz Trussová v utorok varovala, že prípadná ruská invázia na Ukrajinu by mohla povzbudiť ďalšie krajiny sveta k podobným agresiám. TASR správu prevzala z britskej televíznej stanice Sky News.



"Ak by došlo k invázii na Ukrajinu, malo by to vážne dlhodobé následky... mohlo by dôjsť k ďalekosiahlejšiemu podkopaniu európskej (aj globálnej) bezpečnosti a iní agresori vo svete by to mohli považovať za príležitosť na rozšírenie svojich ambícií," povedala šéfka britskej diplomacie. Konkrétne v tejto súvislosti spomenula Rusko a Irán.



Súčasne varovala, že krajinám s agresívnymi ambíciami nemožno robiť prílišné ústupky, lebo by to vyslalo posolstvo, že medzinárodné spoločenstvo odmeňuje agresorov.



Trussová ďalej vyjadrila obavy, Moskva by sa v prípade útoku na Ukrajinu "nezastavila (len) pri Ukrajine". "Bol by to zároveň útok na susedov Ruska a ďalšie východoeurópske štáty, keďže by išlo o pokus podkopať legitimitu ich členstva v NATO," uviedla ministerka.



Vyjadrila tiež presvedčenie, že prípadná invázia by mala obrovské negatívne dôsledky nielen pre Ukrajinu, ale v konečnom dôsledku aj pre samotné Rusko.



Trussová, ktorá sa minulý týždeň v Moskve stretla so Sergejom Lavrovom, uviedla, že šéf ruskej diplomacie jej nedokázal uspokojivo vysvetliť, prečo Rusko rozmiestnilo na hraniciach s Ukrajinou vyše 100.000 vojakov, ak nemá v úmysle na nikoho zaútočiť.



Ruské ministerstvo obrany v utorok oznámilo, že časť ruských vojenských síl rozmiestnených v blízkosti ukrajinských hraníc sa vracia na svoje domovské základne. Hovorca rezortu obrany Igor Konašenkov dodal, že ostatné jednotky - "prakticky všetky vojenské okruhy, flotily a výsadkové sily" - pokračujú v cvičeniach vo viacerých oblastiach.