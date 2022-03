Trussová: Sankcie voči Rusku môžu byť zrušené, ak ukončí inváziu

Londýn 27. marca (TASR) – Spojené kráľovstvo by mohlo zrušiť svoje sankcie voči Rusku, uvalené v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu, ak sa Moskva zaviaže k úplnému prímeriu a stiahnutiu svojich jednotiek. Uviedla to britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. TASR správu prevzala zo servisu agentúry AFP.



Trussová v rozhovore pre nedeľňajšie britské noviny Sunday Telegraph povedala, že Kremeľ musí tiež súhlasiť, že proti Ukrajine nebude podnikať "žiadnu ďalšiu agresiu".



Londýn v spolupráci so západnými spojencami zaviedol v posledných týždňoch sankcie voči viac ako 1000 ruským a bieloruským jednotlivcom a firmám.



Šéfka britskej diplomacie poukázala na to, že Rusko podpísalo viaceré dohody, ktoré neskôr porušilo, preto podľa nej v prístupe k tejto krajine "musia existovať tvrdé páky", ako sú sankcie.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken nedávno podobne povedal, že rozsiahle sankčné opatrenia proti Rusku "nie sú zamýšľané ako trvalé" a mohli by byť zrušené, ak Moskva zmení svoje konanie.