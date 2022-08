Trussová si v súboji o premiérske kreslo udržiava veľký náskok

Londýn 17. augusta (TASR) – V súboji o post predsedu britskej Konzervatívnej strany, ktorý sa stane aj novým premiérom, stále výrazne vedie ministerka zahraničných vecí Liz Trussová pred Rishim Sunakom. Vyplýva to zo štvrtkových výsledkov prieskumu pre televíziu Sky News.



Vládnuci konzervatívci rozhodujú o novom straníckom lídrovi po tom, ako premiér Boris Johnson po sérii škandálov a rezignácii desiatok predstaviteľov svojej vlády v júli oznámil, že odstúpi z funkcie. Do hlasovania poštou sa môže zapojiť vyše 160.000 členov strany a víťaza oznámia 5. septembra.



Prieskum inštitútu YouGov ukázal, že Trussová má aktuálne náskok o 32 percentuálnych bodov medzi tými členmi Konzervatívnej strany, ktorí sa rozhodli hlasovať. Podporuje ju 66 percent v porovnaní s 34 percentami hlasujúcimi za exministra financií Sunaka.



Len 13 percent konzervatívcov sa zatiaľ buď nerozhodlo, za koho budú hlasovať, alebo sa na voľbe nezúčastnia. Hlas dosiaľ odovzdalo 57 percent respondentov, z ktorých 68 si zvolilo Trussovú. Ďalších 38 percent tak mieni urobiť, pričom 44 z nich chce hlasovať za terajšiu šéfku diplomacie a 29 percent za Sunaka.



Podľa prieskumu sa však Johnson medzi konzervatívcami naďalej teší vysokej popularite a väčšina členov strany (55 percent) sa domnieva, že jeho faktické zosadenie bolo chybou.



Ak by Johnson kandidoval proti Sunakovi a Trussovej, podporilo by ho 46 percent opýtaných, v porovnaní s 24 percentami pre Trussovú a 23 pre Sunaka.