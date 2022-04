Trussová žiada pre Rusko najtvrdšie možné sankcie

Londýn 5. apríla (TASR) - Na Rusko musia byť za jeho "zverstvá" páchané na Ukrajine uvalené tie najtvrdšie možné sankcie. V pondelok to vo Varšave vyhlásila britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová po rokovaní so svojím ukrajinským kolegom Dmytrom Kulebom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PA Media a DPA.



Trussová navrhuje rozšírenie zákazu vstupu pre ruské lode do západných prístavov, sankcie voči ruským bankám a odvetviam priemyslu, pomocou ktorých Rusko financuje svoje vojnové ťaženie. Žiada tiež stanovenie presného časového rozvrhu na zastavenie dovozu ropy, zemného plynu a zlata z Ruska zo strany západných krajín a tiež jeho vylúčenie z Rady OSN pre ľudské práva.



Britská ministerka zahraničných vecí rázne odsúdila udalosti v meste Buča v Kyjevskej oblasti, kde ukrajinské orgány našli po odchode ruských vojakov zavraždených civilistov. Na tlačovej konferencii vyzvala spojencov, aby Kyjevu dodali zbrane, aké žiada. Zároveň kritizovala západné krajiny, ktoré naďalej obchodujú s Ruskom a podporujú tak "vojnovú mašinériu" ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Postoj, že by sme mali vyčkať, či sa neudeje niečo zlé, je naskrze nesprávny. To najhoršie sa už stalo – na Ukrajine došlo k otrasným zverstvám, a to úplne beztrestne," vyhlásila britská ministerka.



Kuleba vyzval zahraničie na zavedenie tých "najtvrdších sankcií" voči Moskve, vrátane odpojenia Ruska od medzinárodného platobného systému SWIFT. Podľa jeho slov už "polovičné" opatrenia nestačia.



Britský premiér Boris Johnson po správach o objavení masových hrobov v Buči prisľúbil, že spolu so spojencami sa zasadí za spravodlivé potrestanie vinníkov. Johnson informoval, že v sobotu diskutoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským o novom balíku pomoci, pričom má ísť aj o ďalšie dodávky zbraní.