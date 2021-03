Trzaskowski: Poľská opozícia musí byť pripravená na predčasné voľby

Varšava 2. marca (TASR) - Poľská opozícia musí urobiť všetko pre to, aby sa vládnuca strana Právo a Spravodlivosť (PiS) čo najskôr vzdala moci. V utorňajšom rozhovore pre denník Gazeta Wyborcza to povedal starosta Varšavy a jeden z lídrov najväčšej poľskej opozičnej strany - centristickej Občianskej platformy (PO) - Rafal Trzaskowski, píše agentúra PAP.



Podľa Trzaskowského sa vládna garnitúra sústredená okolo šéfa PiS Jaroslawa Kaczyňského v súčasnosti "kolíše" a opozícia musí byť preto "kedykoľvek pripravená na voľby".



Ako pripomína PAP, spory týkajúce sa otázok rozpočtu EÚ a novej dani pre médiá a neštátne subjekty odhalili trhliny vo vládnej koalícii, čo vyvolalo špekulácie o jej rozpade a prípadných predčasných voľbách.



Trzaskowski tiež uviedol, že nedávny spor koalície v súvislosti so sprísnením interrupcií ukázal, že Kaczyňski "už hľadá konflikt a ospravedlnenie svojho neúspechu". Podľa lídra Občianskej platformy je možné, že vládnuce zoskupenie "prežije do konca svojho funkčného obdobia", no existuje aj možnosť, že "do dvoch alebo troch mesiacov sa rozpadne".



"Všetko je lepšie ako scenár, v ktorom by sa PiS udržala pri moci, hoci aj úradnícka vláda. Opozícia musí byť pripravená na každú možnosť," skonštatoval Trzaskowski.