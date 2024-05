Tsahkna: Rusko hybridnou kampaňou testuje hranice Západu

Tallin 28. mája (TASR) – Rusko stupňovaním hybridných útokov v Európe skúša, kam až ho Západ pustí, vyhlásil v pondelok pre agentúru AFP estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna, píše TASR.



Ministrovo varovanie zaznelo iba niekoľko dní po pohraničnom spore s Moskvou, pri ktorom ruská pohraničná stráž odstránila pohraničné bóje na rieke Narva oddeľujúcu Estónsko od Ruska.



"Pre nás to nebola len otázka našej hranice, ale tiež hranice EÚ a NATO – áno, bolo to provokatívne správanie. Samozrejme, že to bola provokácia," dodal.



Podľa Tsahknu musí Západ pochopiť, že "Rusko iba skúša, kam ho až necháme zájsť a hrotí náš strach" z eskalácie napätia do otvoreného konfliktu.



Incident s pohraničnými bójami sa odohral po sérií sabotáží, kybernetických a iných škodlivých aktivít v rôznych členských krajinách NATO, z ktorých bolo obvinené Rusko.



Minister uviedol, že Estónsko sa pred dvomi mesiacmi stalo cieľom najväčšieho kybernetického útoku vo svojej histórii. Vládne servery počas neho v priebehu niekoľkých hodín zahltili tri miliardy neplatných požiadaviek.



Aliancia tento mesiac odsúdila ruské škodlivé aktivity na svojom území a uviedla, že jej bezpečnosť ohrozujú dezinformácie, sabotáže, násilie a neoprávnené kybernetické zásahy.



Úrady v Česku, Estónsku, Litve, Lotyšsku, Nemecku, Poľsku a Spojenom kráľovstve v nedávnej minulosti vyšetrovali a obvinili osoby v súvislosti s protištátnymi aktivitami.



Tsahkna vyhlásil, že EÚ musí na snahu Moskvy o destabilizáciu situácie odpovedať a uvaliť na ňu sankcie. Zástupcovia členských krajín EÚ v súčasnosti v Bruseli rokujú o balíku opatrení, ktoré Rusko potrestajú za hybridné útoky, dohodu však blokuje Maďarsko.