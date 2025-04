Tucet amerických štátov žaluje Trumpa pre zavedenie ciel

Washington 23. apríla (TASR) - Dvanásť amerických štátov v stredu zažalovalo administratívu prezidenta Donalda Trumpa pre jej colnú politiku na Súde pre medzinárodný obchod v New Yorku. Podľa nich sú opatrenia vlády nezákonné a do hospodárstva USA vniesli chaos. TASR o tom píše na základe správy agentúry AP.



Trumpove kroky podľa žalujúcich štátov spôsobili, že obchodná politika krajiny podlieha jeho „rozmarom a nie rozumnému výkonu zákonnej moci“, uvádza sa v žalobe. Štáty spochybňujú Trumpovo tvrdenie, že môže svojvoľne zavádzať clá na základe zákona o medzinárodných mimoriadnych hospodárskych právomociach. Žiadajú, aby súd vyhlásil clá za nezákonné a zablokoval ich presadzovanie.



Podľa štátov má právomoc zaviesť clá len Kongres a prezident sa na spomínaný zákon o hospodárskych právomociach môže odvolať len v prípade, že situácia predstavuje „nezvyčajnú a mimoriadnu hrozbu“ zo zahraničia, uviedli v žalobe.



„Tým, že si prezident prisvojil právomoc ukladať obrovské a neustále sa meniace clá na akýkoľvek tovar vstupujúci do Spojených štátov, a to z akéhokoľvek dôvodu, ktorý považuje za vhodný, narušil ústavný poriadok a vniesol do americkej ekonomiky chaos,“ uvádza sa v žalobe.



Medzi žalujúce štáty patrí Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nové Mexiko, New York a Vermont.