Tučniak obrovský by mohol o 30 až 40 rokov úplne vyhynúť, varujú vedci

Buenos Aires 6. mája (TASR) - Tučniak obrovský, ktorý obýva oblasť Antarktídy, by mohol o 30 až 40 rokov úplne vyhynúť v dôsledku klimatickej zmeny. Informovala o tom biologička Marcela Libertelliová z Argentínskeho antarktického inštitútu (IAA). TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Tučniak obrovský je najväčší tučniak na svete a jeden z dvoch antarktických endemitov tohto druhu. Mláďatá sa liahnu počas antarktickej zimy, pričom na hniezdenie mláďat od apríla do decembra je potrebný pevný ľad. Ak more zamrzne neskôr alebo sa predčasne roztopí, tučniaky obrovské nemôžu svoj rozmnožovací cyklus dokončiť.



"Ak sa voda dostane k čerstvo vyliahnutým mláďatám, ktoré nevedia plávať a ešte nemajú operenie, tak zahynú od chladu a utopia sa," vysvetlila Libertelliová.



Opisovaná situácia sa prihodila kolónii v Halley Bay vo Weddellovom mori. Je to druhá najväčšia kolónia tučniaka obrovského, kde počas troch po sebe nasledujúcich rokov uhynuli všetky mláďatá.



Vždy v auguste, keď je na južnej pologuli zima, vedci každodenne vyrážajú z argentínskej základne Marambio na Antarktíde na 65 kilometrov dlhú cestu v teplote mínus 40 stupňov Celzia k najbližšej kolónii tučniaka obrovského, aby tam zrátali, odmerali a odvážili mláďatá, zhromaždili zemepisné koordináty a vzali vzorky krvi. Vykonávajú tiež analýzu vzduchu.



"Klimatické predpoklady naznačujú, že kolónie tučniakov obrovských, ktoré sa nachádzajú na 60. a 70.-tej rovnobežke, by počas nasledujúcich 30 – 40 rokov mohli úplne vymiznúť," varovala Libertelliová.



Medzi špecifické charakteristiky tučniaka obrovského patrí najmä jeho netypicky dlhý rozmnožovací cyklus. Keď sa mláďa vyliahne, rodičia ho udržujú v teple medzi svojimi nohami dovtedy, kým mu nenarastie operenie.



Vyhynutie tohto druhu tučniaka by malo podľa Libertelliovej na Antarktídu katastrofálny dopad, keďže ide o extrémne podmienky, kde má potravinový reťazec beztak málo článkov.



Svetová meteorologická organizácia na začiatku apríla upozornila na "stúpajúce extrémne teploty na Antarktíde spojené s nezvyčajnou zrážkovou činnosťou a topením ľadu", čo označila za "znepokojujúcu tendenciu".



Antarktická ľadová pokrývka sa od roku 1999 neustále zmenšuje. Prispieva k tomu aj nárast turizmu a rybolov. Tieto činnosti zároveň ohrozujú kôrovce krily – jeden z hlavných zdrojov obživy pre tučniaka obrovského.